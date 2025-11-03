Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: बालाघाट में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, तीन गिरफ्तार, एक फरार

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:13 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता को आरोपियों ने डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक फरार है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाबालिग से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के बालाघाट जिले में लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से सामूहिक का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    पुलिस ने बताया कि 26 अक्टूबर को मड़ई में कार्यक्रम देखने गई नाबालिग से दो बालिग व दो नाबालिग ने डरा-धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया। जिसके बाद वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 40 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं किसी को जानकारी देने और थाना में शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डरी-सहमी पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर मामले की जानकारी अपने स्वजनों को दी और एक नवंबर को थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया।

    दो नवंबर को समाज के लोगों ने थाना पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पुलिस ने दानिश पिता सलीम खान समेत तीन आरोपियों को पकड़ा। जबकि एक आरोपी अयूब खान फरार है। पुलिस ने बताया कि अयूब आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

    हिंदू संगठन व समाज के लोग पहुंच थाने

    सोमवार को इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व पीड़िता के समाजजन लालबर्रा थाना पहुंचे। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग एसडीओपी व थाना प्रभारी से की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने सभी आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही जल्द ही फरार आरोपित को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    मामले में आरोपियों पर अपराध दर्ज किया गया है। एक बालिग सहित तीन को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही चौथे आरोपित को भी पकड़ लिया जाएगा।
    अभिषेक चौधरी, एसडीओपी