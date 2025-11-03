MP News: बालाघाट में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, तीन गिरफ्तार, एक फरार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मप्र के बालाघाट जिले में लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग से सामूहिक का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।



पुलिस ने बताया कि 26 अक्टूबर को मड़ई में कार्यक्रम देखने गई नाबालिग से दो बालिग व दो नाबालिग ने डरा-धमकाकर जबरन दुष्कर्म किया। जिसके बाद वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 40 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं किसी को जानकारी देने और थाना में शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी दी गई।

डरी-सहमी पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर मामले की जानकारी अपने स्वजनों को दी और एक नवंबर को थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद भी पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया। दो नवंबर को समाज के लोगों ने थाना पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद पुलिस ने दानिश पिता सलीम खान समेत तीन आरोपियों को पकड़ा। जबकि एक आरोपी अयूब खान फरार है। पुलिस ने बताया कि अयूब आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

हिंदू संगठन व समाज के लोग पहुंच थाने सोमवार को इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व पीड़िता के समाजजन लालबर्रा थाना पहुंचे। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग एसडीओपी व थाना प्रभारी से की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने सभी आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही जल्द ही फरार आरोपित को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।