    टीकमगढ़ में प्रधान आरक्षक ने जहर खाकर की खुदकुशी, कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    टीकमगढ़ में कोतवाली थाना के प्रधान आरक्षक मोहनलाल चड़ार ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे झांसी के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। नव वर्ष की ड्यूटी ...और पढ़ें

    जहर खाकर खुदकुशी (इनसेट- मृतक मोहनलाल चढ़ार)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। टीकमगढ़ शहर में कोतवाली थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने जहरीले पदार्थ का सेवन का सेवन कर लिया। झांसी के अस्पताल में इलाज के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। जहर खाने के कारण को तलाशने में पुलिस हुई जुटी है। थाना प्रभारी बृजेन्द्र सिंह घोषी ने कहा कि मामले में जांच कर रहे है। पीएम रिपोर्ट व जांच के बाद कुछ कह पाना सम्भव है।

    जानकारी के मुताबिक प्रधान आरक्षक मोहनलाल चढ़ार पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी आवास में रहते थे। गुरुवार को नव वर्ष के चलते उनकी ड्यूटी बगाज माता मंदिर में लगाई गई थी। शाम को ड्यूटी से लौटने के बाद उन्होंने टीकमगढ़ के चकरा तिराहा के पास सल्फास खा लिया।

    जानकारी मिलने पर गंभीर हालत में उन्हें तुरंत टीकमगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। झांसी में उपचार के दौरान शुक्रवार सुबह मोहनलाल की मौत हो गई।

    प्रधान आरक्षक द्वारा आत्महत्या करने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं।