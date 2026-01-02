टीकमगढ़ में प्रधान आरक्षक ने जहर खाकर की खुदकुशी, कारण अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। टीकमगढ़ शहर में कोतवाली थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने जहरीले पदार्थ का सेवन का सेवन कर लिया। झांसी के अस्पताल में इलाज के दौरान प्रधान आरक्षक की मौत हो गई। जहर खाने के कारण को तलाशने में पुलिस हुई जुटी है। थाना प्रभारी बृजेन्द्र सिंह घोषी ने कहा कि मामले में जांच कर रहे है। पीएम रिपोर्ट व जांच के बाद कुछ कह पाना सम्भव है।

