    न OTP आया, न कॉल, फिर भी खाते से निकल गए रुपये... ग्वालियर में कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी से पांच लाख की ठगी

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:53 PM (IST)

    ग्वालियर में कोल इंडिया के एक सेवानिवृत्त अधिकारी रमेश सिंह भदौरिया के बैंक खाते से पांच लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। बिना किसी कॉल या ओटीप ...और पढ़ें

    साइबर ठगों ने की वारदात (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर शहर में कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी से पांच लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। उनके पास न तो कोई कॉल आया, न ही किसी ने उनसे ओटीपी पूछा। मोबाइल पर भी ओटीपी नहीं आया। फिर भी उनके बैंक खाते से रुपये निकल गए।

    जब उनके मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के मैसेज आए, तब उन्हें ठगी का पता लगा। इसके बाद तुरंत खाता ब्लॉक कराया। फिर साइबर हेल्पलाइन के जरिये शिकायत की। जिस पर ई-जीरो एफआइआर दर्ज की गई है।

    यह है मामला

    मुरार क्षेत्र में रहने वाले रमेश सिंह भदौरिया कोल इंडिया सिंगरौली में काम करते थे। यहां से रिटायर होने के बाद ग्वालियर में घर बना कर रहते हैं। दो दिन पहले उनके मोबाइल पर बैंक खाते से अलग-अलग बार में पांच लाख रुपये निकलने का मैसेज आया।

    सबसे पहले उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पर पहुंचकर शिकायत की। यहां से अपना खाता ब्लॉक कराया। इसके बाद साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया। अब मुरार थाना पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है।

    लुधियाना के खाते में ट्रांसफर हुई रकम

    प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि उनके खाते से जो रकम निकाली गई है, वह लुधियाना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के ही एक खाते में गई है। दो लाख रुपये का ट्रांजेक्शन और होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही खाता ब्लॉक हो गया।

    दो लाख रुपये का ट्रांजेक्शन फेल हो गया। पुलिस को आशंका है कि एटीएम कार्ड क्लोनिंग कर पैसा निकाला गया है। ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी के लिए थाने द्वारा बैंक को पत्राचार किया गया है।