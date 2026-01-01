न OTP आया, न कॉल, फिर भी खाते से निकल गए रुपये... ग्वालियर में कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी से पांच लाख की ठगी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर शहर में कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी से पांच लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। उनके पास न तो कोई कॉल आया, न ही किसी ने उनसे ओटीपी पूछा। मोबाइल पर भी ओटीपी नहीं आया। फिर भी उनके बैंक खाते से रुपये निकल गए।

जब उनके मोबाइल पर खाते से रुपये निकलने के मैसेज आए, तब उन्हें ठगी का पता लगा। इसके बाद तुरंत खाता ब्लॉक कराया। फिर साइबर हेल्पलाइन के जरिये शिकायत की। जिस पर ई-जीरो एफआइआर दर्ज की गई है। यह है मामला मुरार क्षेत्र में रहने वाले रमेश सिंह भदौरिया कोल इंडिया सिंगरौली में काम करते थे। यहां से रिटायर होने के बाद ग्वालियर में घर बना कर रहते हैं। दो दिन पहले उनके मोबाइल पर बैंक खाते से अलग-अलग बार में पांच लाख रुपये निकलने का मैसेज आया।