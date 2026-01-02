Language
    श्योपुर में शिक्षक की हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश, हादसा दिखाने खाई में फेंका शव

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    श्योपुर जिले की कराहल घाटी में शिक्षक रमाकांत पाठक की मौत सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी साधना पाठक, उसके प्रेमी ...और पढ़ें

    पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। श्योपुर जिले की कराहल घाटी में शिक्षक रमाकांत पाठक की मौत सड़क दुर्घटना से नहीं, बल्कि यह सुनियोजित ढंग से की गई खौफनाक हत्या थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी साधना पाठक, उसके प्रेमी मनीष जाटव (शंकरपुर) और जानपुरा के सतनाम सिंह सरदार (37) को गिरफ्तार किया है।

    रमाकांत की हत्या में उक्त तीनों आरोपियों का हाथ है। वारदात को दुर्घटना दिखाने के लिए आरोपियों ने शव को कराहल घाटी मोड़ के ढलान पर फेंक दिया था। यहां से पुलिस ने 27 दिसंबर 2025 को रमाकांत का शव बरामद किया था।

    एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल के अनुसार, साधना और मनीष के बीच प्रेस संबंध था। नजदीकियां इनती बढ़ीं कि साधना ने मनीष के साथ रहने का फैसला कर लिया। पति रमाकांत को रास्ते से हटाने के लिए मनीष के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली। सतनाम सिंह मनीष का दोस्त है, वह ब्लॉक कालोनी श्योपुर में रहता था।

    शुरुआत में पुलिस ने भी मामले को दुर्घटना समझकर जांच शुरू की थी, लेकिन शंका होने पर पत्नी साधना से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। आरोपी 27 दिसंबर को रमाकांत को कार से कराहल घाटी से जंगल के सुनसान इलाके में ले गए और रमाकांत की हत्या की। इसके बाद शव ठाकुर बाबा मंदिर के पास कराहल घाटी के मोड़ से खाईं में ढलान की तरफ फेंक दिया।