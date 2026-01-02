श्योपुर में शिक्षक की हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश, हादसा दिखाने खाई में फेंका शव

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। श्योपुर जिले की कराहल घाटी में शिक्षक रमाकांत पाठक की मौत सड़क दुर्घटना से नहीं, बल्कि यह सुनियोजित ढंग से की गई खौफनाक हत्या थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी साधना पाठक, उसके प्रेमी मनीष जाटव (शंकरपुर) और जानपुरा के सतनाम सिंह सरदार (37) को गिरफ्तार किया है।

रमाकांत की हत्या में उक्त तीनों आरोपियों का हाथ है। वारदात को दुर्घटना दिखाने के लिए आरोपियों ने शव को कराहल घाटी मोड़ के ढलान पर फेंक दिया था। यहां से पुलिस ने 27 दिसंबर 2025 को रमाकांत का शव बरामद किया था।