    'MP में ठेके पर चल रहे थाने...' कांग्रेस विधायक का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा- अपराध को मिल रहा संरक्षण

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने मध्य प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस थाने "ठेके" पर चल रहे हैं, जिससे अपराध, गुं ...और पढ़ें

    Hero Image

    कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने पुलिस-प्रशासन पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि मध्यप्रदेश में पुलिस थाने “ठेके” पर चल रहे हैं, जिसके चलते अपराध, गुंडागर्दी और अराजकता लगातार बढ़ रही है।

    विधायक ने दावा किया कि प्रदेश में हर थाने का एक तय “रेट” है, जो उस क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि यह किसी से छिपा नहीं है कि किस थाने की क्या कीमत है और वहां किस तरह का अवैध कारोबार फल-फूल रहा है।

    अपराध के हिसाब से तय होती है थानों की कीमत

    पंकज उपाध्याय के मुताबिक जिन थाना क्षेत्रों में जुआ ज्यादा चलता है, वहां का अलग रेट होता है। वहीं अवैध रेत खनन में लगे ट्रैक्टरों की संख्या के आधार पर भी थानों की कीमत तय की जाती है। विधायक ने कहा कि जब थाने इस तरह तयशुदा रकम पर चलेंगे, तो कानून-व्यवस्था का चौपट होना स्वाभाविक है।

    अराजकता और अपराध के लिए पुलिस जिम्मेदार

    जौरा विधायक ने आरोप लगाया कि ठेका प्रथा के कारण सड़कों पर अराजकता बढ़ रही है। गुंडागर्दी, लूट, डकैती और गोलीबारी जैसी घटनाओं में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि शीर्ष पुलिस अधिकारी भी बराबर के जिम्मेदार हैं। प्रदेश में वास्तविक पुलिसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है।

    नेताओं के हस्तक्षेप से चल रही ‘तय लूट’

    विधायक ने यह भी कहा कि जब तक थानों में नेताओं का हस्तक्षेप और अवैध वसूली बंद नहीं होगी, तब तक यह “तय लूट” जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन जनता की शिकायतें सुनने को तैयार नहीं है।

    कांग्रेस करेगी आंदोलन

    विधायक पंकज उपाध्याय ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस व्यवस्था के खिलाफ पहले भी आंदोलन करती रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी, ताकि जनता की आवाज “गूंगे-बहरों” तक पहुंचाई जा सके।