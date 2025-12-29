Language
    ग्वालियर में थाने के भीतर दो पक्षों में विवाद-मारपीट, टीआई सहित पांच पुलिसकर्मी लाइन अटैच

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    ग्वालियर के एक थाने में दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इस घटना के बाद, थाना प्रभारी (टीआई) सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। ...और पढ़ें

    मप्र पुलिस (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना परिसर में देर रात हुए विवाद और मारपीट के मामले ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। घटना के बाद थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर थाने के भीतर मारपीट का आरोप लगा है।

    जानकारी के अनुसार, शिकायत लेकर थाने पहुंचे दो पक्षों के बीच अचानक विवाद हो गया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन इसी दौरान मारपीट की घटना सामने आई।

    इस विवाद में एक पक्ष के वकील के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में वकील गोला का मंदिर थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। आक्रोशित वकीलों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात तक पुलिस अधिकारी स्थिति संभालने में जुटे रहे। अंततः वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने के आदेश जारी कर दिए।

    बताया जा रहा है कि गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर भी पहले से सवाल उठते रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि पर असर पड़ा है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।