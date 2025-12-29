ग्वालियर में थाने के भीतर दो पक्षों में विवाद-मारपीट, टीआई सहित पांच पुलिसकर्मी लाइन अटैच

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना परिसर में देर रात हुए विवाद और मारपीट के मामले ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। घटना के बाद थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर थाने के भीतर मारपीट का आरोप लगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें