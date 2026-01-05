Language
    दुबई में बैठे चाचा ससुर बनकर ग्वालियर की महिला से 7 लाख की ठगी, बेटे के इलाज के लिए जोड़ी थी रकम

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    ग्वालियर की एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। ठग ने उसके चचिया ससुर बनकर फोन किया और दुबई एंबेसी में फंसे होने का बहाना बनाया। उसने बेटे के इलाज के ल ...और पढ़ें

    साइबर ठग ने फोन कर की ठगी। (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र में रहने वाली एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। शातिर ठग ने महिला के चचिया ससुर बनकर फोन किया और बेटे के इलाज के लिए जोड़े गए सात लाख रुपये ठग लिए। ठग ने खुद को दुबई एंबेसी में फंसा होना बताया और झांसे में लेकर महिला के खाते से रकम निकलवा ली।

    पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत पर जनकगंज थाने में ई-जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। जनकगंज क्षेत्र निवासी रानी (परिवर्तित नाम) के पति युगांडा में नौकरी करते हैं। महिला अपने बीमार बेटे के साथ ग्वालियर में रहती है और उसके इलाज के लिए सात लाख रुपये जमा कर रखे थे।

    दुबई एंबेसी में फंसे होने का बनाया बहाना

    महिला के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने चचिया ससुर की आवाज में बात करते हुए कहा कि वह दुबई में है और वीजा अवधि खत्म होने के कारण एंबेसी में फंसा हुआ है। ठग ने बताया कि जुर्माना लगने से उसका बैंक खाता फ्रीज हो गया है।

    उसने भरोसा दिलाया कि वह महिला के खाते में 10.50 लाख रुपये ट्रांसफर करेगा और तब तक जुर्माना भरने के लिए सात लाख रुपये जमा करने को कहा। इसके लिए एक लिंक भेजी गई। महिला बातों में आ गई और लिंक पर क्लिक कर दिया। इसके बाद उसके खाते से सात लाख रुपये निकल गए।

    साइबर हेल्पलाइन पर दी सूचना, खाता कराया फ्रीज

    ठगी का एहसास होते ही महिला ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बैंक खाता फ्रीज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें।