दुबई में बैठे चाचा ससुर बनकर ग्वालियर की महिला से 7 लाख की ठगी, बेटे के इलाज के लिए जोड़ी थी रकम

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र में रहने वाली एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। शातिर ठग ने महिला के चचिया ससुर बनकर फोन किया और बेटे के इलाज के लिए जोड़े गए सात लाख रुपये ठग लिए। ठग ने खुद को दुबई एंबेसी में फंसा होना बताया और झांसे में लेकर महिला के खाते से रकम निकलवा ली।

पुलिस के अनुसार महिला की शिकायत पर जनकगंज थाने में ई-जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। जनकगंज क्षेत्र निवासी रानी (परिवर्तित नाम) के पति युगांडा में नौकरी करते हैं। महिला अपने बीमार बेटे के साथ ग्वालियर में रहती है और उसके इलाज के लिए सात लाख रुपये जमा कर रखे थे।

दुबई एंबेसी में फंसे होने का बनाया बहाना महिला के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने चचिया ससुर की आवाज में बात करते हुए कहा कि वह दुबई में है और वीजा अवधि खत्म होने के कारण एंबेसी में फंसा हुआ है। ठग ने बताया कि जुर्माना लगने से उसका बैंक खाता फ्रीज हो गया है।