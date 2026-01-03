ग्वालियर की युवती की गेस्टहाउस में संदिग्ध मौत, फंदे पर लटका मिला शव, कोचिंग के लिए घर से निकली और पहुंची थी वृंदावन

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ग्वालियर की एक युवती की वृंदावन के प्रियाकांत जू सदन गेस्टहाउस में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। वह कमरे में फंदे पर लटकी मिलीं। स्वजन ने दरवाजे तोड़कर शव को फंदे से उतारा गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वृंदावन क्षेत्र के केशवधाम पुलिस चौकी के तहत चैतन्य विहार फेस दो स्थित प्रियाकांतजू सदन गेस्टहाउस के स्वामी दीपक ने बताया शुक्रवार रात आठ बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के थाना पिछोर के चुंगी टेकनपुर निवासी बलवीर बघेल की 18 वर्षीय पुत्री निकिता बघेल गेस्टहाउस में ठहरने के लिए पहुंचीं। गेस्टहाउस स्वामी दीपक ने अकेली युवती को कमरा देने से मना कर दिया। युवती ने अपने पिता से फोन पर बात करवाई।

कोचिंग के लिए निकली थी और वृंदावन पहुंची पिता ने बताया वह घर से कोचिंग के लिए निकली थी और वृंदावन पहुंच गई है। ऐसे में उसे कमरा दे दो। हम वृंदावन पहुंच रहे हैं। गेस्टहाउस संचालक ने युवती को कमरा दे दिया। रात करीब तीन बजे स्वजन गेस्टहाउस पहुंचे तो बताया कि निकिता ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाने पर कोई उत्तर नहीं मिला।