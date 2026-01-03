Language
    ग्वालियर की युवती की गेस्टहाउस में संदिग्ध मौत, फंदे पर लटका मिला शव, कोचिंग के लिए घर से निकली और पहुंची थी वृंदावन

    By Vipin Parashar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:48 PM (IST)

    वृंदावन के प्रियाकांत जू सदन गेस्टहाउस में ग्वालियर की एक 18 वर्षीय युवती निकिता बघेल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह कमरे में फंदे पर लटकी ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। ग्वालियर की एक युवती की वृंदावन के प्रियाकांत जू सदन गेस्टहाउस में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। वह कमरे में फंदे पर लटकी मिलीं। स्वजन ने दरवाजे तोड़कर शव को फंदे से उतारा गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    वृंदावन क्षेत्र के केशवधाम पुलिस चौकी के तहत चैतन्य विहार फेस दो स्थित प्रियाकांतजू सदन गेस्टहाउस के स्वामी दीपक ने बताया शुक्रवार रात आठ बजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के थाना पिछोर के चुंगी टेकनपुर निवासी बलवीर बघेल की 18 वर्षीय पुत्री निकिता बघेल गेस्टहाउस में ठहरने के लिए पहुंचीं। गेस्टहाउस स्वामी दीपक ने अकेली युवती को कमरा देने से मना कर दिया। युवती ने अपने पिता से फोन पर बात करवाई।

    कोचिंग के लिए निकली थी और वृंदावन पहुंची

    पिता ने बताया वह घर से कोचिंग के लिए निकली थी और वृंदावन पहुंच गई है। ऐसे में उसे कमरा दे दो। हम वृंदावन पहुंच रहे हैं। गेस्टहाउस संचालक ने युवती को कमरा दे दिया। रात करीब तीन बजे स्वजन गेस्टहाउस पहुंचे तो बताया कि निकिता ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है। कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाने पर कोई उत्तर नहीं मिला।

    संदेह होने पर पुलिस बलाई गई। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा तो युवती पंखे पर फंदा लगाकर लटकी थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केेशवधाम पुलिस चौकी प्रभारी अरुण कुमार ने कहा स्वजन ने उन्हें जानकारी दी कि पिछले वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में फेल होने पर युवती अवसाद में थी। मार्च में फिर परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। शुक्रवार को घर से कोचिंग के लिए निकली थी। लेकिन, वृंदावन आ गई। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।