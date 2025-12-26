ग्वालियर में कैलाश खेर के कान्सर्ट में दर्शक हुए बेकाबू, बैरिकेड्स फांद स्टेज के निकट पहुंचे, गायक ने कहा- 'जानवरगीरी मत करिए'

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर गौरव दिवस की शाम संगीत, अध्यात्म और जोश से भरपूर रही। देश के प्रख्यात सूफियाना पार्श्वगायक कैलाश खेर ने अपनी सुमधुर गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि मेला परिसर में आयोजित कांसर्ट के दौरान तब हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जब दर्शकों का एक हिस्सा अचानक अतिउत्साह में बेकाबू हो गया।

गानों के दौरान कुछ लोग बैरिकेड्स फांदकर मंच की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोग स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद कैलाश खेर को अपना गाना बीच में ही रोकना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दर्शकों से व्यवहार से क्षुब्ध दर्शकों के इस व्यवहार से गायक कैलाश खेर क्षुब्ध हो गए और उन्होंने मंच से ही माइक पर दर्शकों से अपील करते हुए कहा, 'हमारे इक्विपमेंट के निकट नहीं आएं, अगर आए तो हम शो बंद कर देंगे। हमने आपकी प्रशंसा की और आप जानवरगीरी कर रहे हैं। ऐसा मत करिए।' हालात बिगड़ते देख वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों के साथ पुलिस भी सक्रिय हुई और दर्शकों की भीड़ को पीछे हटाया।