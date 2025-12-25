Language
    शिवपुरी नपाध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने खाया जहर, सुसाइड नोट में लिखा- राजीनामे के लिए धमकाया जा रहा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:52 PM (IST)

    शिवपुरी में नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसने सुसाइड नोट में अध्यक्ष, उनके पर ...और पढ़ें

    युवती ने खाया जहरीला पदार्थ (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी शहर में नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने बुधवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

    सुसाइड नोट में यह लिखा

    पुलिस ने छह पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय शर्मा, बेटे रजत शर्मा, गायत्री के भाई नरेंद्र शर्मा और मुरैना निवासी बहन के अलावा रिश्तेदार हर्ष शर्मा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लिखा है कि उस पर राजीनामा के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हत्या करवाने की धमकी भी दी गई है।

    यह है मामला

    दरअसल, पीड़ित युवती ने 29 अप्रैल को रजत के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार दोनों का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था। रजत ने 20 अगस्त 2023 को उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो भी बना लिए थे, लेकिन बाद में बहाने करने लगा। 10 अप्रैल 2025 को उसने शादी करने से स्पष्ट मना कर दिया। कहा कि घरवाले नहीं मान रहे। इस मामले में नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके पति संजय का कहना है कि बेटा जमानत पर है, वह लड़की के संपर्क में नहीं है।

    पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

    पीड़िता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस अफसरों पर भी आरोप लगाए हैं। कहा कि कार्रवाई नहीं होने दी जा रही। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि पीड़िता कई बार थाने से लौट गई थी। आखिर में शिकायत दर्ज कराया, तीन माह पहले चालान भी पेश कर दिया गया है। फिलहाल उसके बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।