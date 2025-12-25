शिवपुरी नपाध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने खाया जहर, सुसाइड नोट में लिखा- राजीनामे के लिए धमकाया जा रहा

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी शहर में नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने बुधवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

सुसाइड नोट में यह लिखा पुलिस ने छह पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय शर्मा, बेटे रजत शर्मा, गायत्री के भाई नरेंद्र शर्मा और मुरैना निवासी बहन के अलावा रिश्तेदार हर्ष शर्मा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। लिखा है कि उस पर राजीनामा के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हत्या करवाने की धमकी भी दी गई है।