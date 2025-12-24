कोहरा बना काल... ग्वालियर-शिवपुरी हाईवे पर ट्रक से भिड़ी एम्बुलेंस, ITBP के दो जवानों की मौत

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर–शिवपुरी हाईवे पर घाटीगांव के पास घने कोहरे के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में आईटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) के दो जवानों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब बीमार जवानों को एम्बुलेंस से शिवपुरी से ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल लाया जा रहा था।

अचानक ब्रेक बना हादसे की वजह पुलिस के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे घाटीगांव क्षेत्र में एक मोड़ पर आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। घना कोहरा होने के कारण एम्बुलेंस चालक समय पर वाहन नियंत्रित नहीं कर पाया और एम्बुलेंस ट्रक में पीछे से जा टकराई। टक्कर होते ही एंबुलेंस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।

दो जवानों ने गंवाई जान हादसे में आईटीबीपी जवान राजू वाल्मीक (40) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज शर्मा (36) ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुर्घटना में राजू की पत्नी सरिता सहित जवान विमल खंगार (35), दिनेश जाटव (34) और रामकिशोर बलराम कुशवाह (35) घायल हो गए। सभी घायलों का जयारोग्य अस्पताल में उपचार जारी है।