रीवा में दर्दनाक सड़क हादसा : खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत, एक गंभीर

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान थाना क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रीवा–मनगवां हाईवे पर जोकीहाई टोल प्लाजा के पास बंधवा मोड़ के समीप हुआ।

पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी बाइक प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक रायपुर की ओर से मनगवां की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को वे समय पर नहीं देख पाए और उनकी बाइक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए।

पुलिस ने संभाला मोर्चा सूचना मिलते ही रायपुर कर्चुलियान थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।