ग्वालियर में फर्जी मैट्रिमोनियल रैकेट का पर्दाफाश: कॉल सेंटर में बैठी युवतियां देती थीं झांसा, 1500 युवकों से लाखों की ठगी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शादी का सपना दिखाकर ठगी करने वाले एक बड़े फर्जी मैट्रिमोनियल गिरोह का ग्वालियर पुलिस ने खुलासा किया है। ‘यूनिक रिश्ते’ और ‘माय पार्टनर इंडिया’ नाम की मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए देशभर के कुंवारे युवकों को निशाना बनाया जा रहा था। थाटीपुर क्षेत्र में संचालित दो कॉल सेंटरों से यह पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जहां बैठी युवतियां ही फोन पर बात कर लोगों को शादी का झांसा देती थीं। अब तक करीब 1500 युवकों से ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है, जिनमें मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के पीड़ित भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह गूगल, इंस्टाग्राम और फेसबुक से सुंदर युवतियों और मॉडल्स की तस्वीरें डाउनलोड कर संभावित दूल्हों को भेजता था। बातचीत आगे बढ़ाने और मोबाइल नंबर साझा करने के नाम पर रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाती थी। कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियां कुछ दिन तक पीड़ितों से नियमित बातचीत करती थीं और फिर “सोच नहीं मिल रही” जैसे बहानों का सहारा लेकर संपर्क तोड़ देती थीं।

छापेमारी में कॉल सेंटर बेनकाब एसएसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक, ठगी की शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने थाटीपुर के मयूर नगर क्षेत्र में छापेमारी की। यहां पीतांबर त्रिपाठी के मकान में किराये पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसका संचालन तिलेश्वर उर्फ दिनेश पटेल कर रहा था। वहीं, करीब एक किलोमीटर दूर द्वारिकाधीश मंदिर के पास एक अपार्टमेंट के फ्लैट से दूसरा कॉल सेंटर संचालित हो रहा था।