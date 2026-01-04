Language
    न पासपोर्ट, न उड़ान… फिर भी अमेरिका–दुबई की सैर का रोमांच! ग्वालियर व्यापार मेले में हाईटेक हेलिकॉप्टर का जलवा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    ग्वालियर व्यापार मेले में एक अत्याधुनिक वर्चुअल हेलिकॉप्टर प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। यह हेलिकॉप्टर बिना उड़े ही लोगों को अमेरिका, दुबई, समुद्र और राजस ...और पढ़ें

    ग्वालियर व्यापार मेले में हाईटेक हेलिकॉप्टर से अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन का भ्रमण करते शहरवासी l

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार तकनीक और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। झूला सेक्टर में लगाया गया अत्याधुनिक वर्चुअल हेलिकॉप्टर मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है। यह हेलिकॉप्टर असल में उड़ता नहीं, लेकिन इसमें बैठने वाले लोगों को अमेरिका, दुबई, समुद्र और राजस्थान की सैर का ऐसा अहसास कराता है, मानो वे सचमुच आसमान में उड़ रहे हों।

    हेलिकॉप्टर के अंदर बैठते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हेलिकॉप्टर जैसी सीटिंग व्यवस्था, सामने विशाल स्क्रीन और शो शुरू होते ही आसमान, बादल और नीचे दिखता शहर नजर आने लगता है। कुछ ही पलों में दर्शक खुद को अमेरिका की ऊंची गगनचुंबी इमारतों, दुबई की चमचमाती बिल्डिंग्स और बुर्ज खलीफा, नीले समुद्र की लहरों तथा राजस्थान के रेगिस्तान, किलों और भव्य महलों के ऊपर उड़ता हुआ महसूस करता है। विजुअल्स इतने जीवंत हैं कि कई लोग रोमांच से भर उठते हैं।

    बच्चों से बुजुर्गों तक सबको भा रहा अनुभव

    मेले में आए बच्चों के लिए यह वर्चुअल हेलिकॉप्टर किसी सपने जैसा है। बच्चे उत्साह के साथ टिकट लेकर अंदर जा रहे हैं और बाहर आकर अपने अनुभव दूसरों को सुनाते नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए यह सोशल मीडिया पर साझा करने लायक खास अनुभव बन गया है, वहीं बुजुर्गों का कहना है कि जिन्होंने कभी असली हेलिकॉप्टर की सवारी नहीं की, उनके लिए यह यादगार पल है।

    कम खर्च में विदेश यात्रा जैसा एहसास

    हेलिकॉप्टर संचालक का कहना है कि इसका मकसद आम लोगों को कम खर्च में दुनिया घूमने जैसा अनुभव देना है। हर किसी के लिए अमेरिका या दुबई जाना संभव नहीं होता, लेकिन इस तकनीक के जरिए कुछ मिनटों के लिए ही सही, लोग उन जगहों की झलक देख सकते हैं। यही वजह है कि दिनभर यहां लोगों की भीड़ लगी रहती है।

    मेले में आए एक दर्शक ने बताया कि राजस्थान के किलों और रेगिस्तान का दृश्य देखकर ऐसा लगा, जैसे सचमुच ऊपर से उड़ते हुए सब कुछ देख रहे हों। वहीं एक युवती ने दुबई और समुद्र के ऊपर उड़ान के अनुभव को बेहद रोमांचक बताया।

    मोशन टेक्नोलॉजी ने बढ़ाया रोमांच

    इस वर्चुअल हेलिकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मोशन टेक्नोलॉजी है। स्क्रीन पर दिखने वाले दृश्यों के साथ सीटें भी हल्का-हल्का हिलती हैं, जिससे उड़ान का अनुभव और वास्तविक हो जाता है। दमदार साउंड सिस्टम हेलिकॉप्टर की आवाज, हवा की सनसनाहट और समुद्र की लहरों की गूंज को बिल्कुल असली जैसा बना देता है। तकनीक का यह अनूठा प्रयोग देखकर लोग हैरान हैं और इसे मेले का सबसे खास आकर्षण बता रहे हैं।