न पासपोर्ट, न उड़ान… फिर भी अमेरिका–दुबई की सैर का रोमांच! ग्वालियर व्यापार मेले में हाईटेक हेलिकॉप्टर का जलवा

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार तकनीक और रोमांच का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। झूला सेक्टर में लगाया गया अत्याधुनिक वर्चुअल हेलिकॉप्टर मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है। यह हेलिकॉप्टर असल में उड़ता नहीं, लेकिन इसमें बैठने वाले लोगों को अमेरिका, दुबई, समुद्र और राजस्थान की सैर का ऐसा अहसास कराता है, मानो वे सचमुच आसमान में उड़ रहे हों।

हेलिकॉप्टर के अंदर बैठते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हेलिकॉप्टर जैसी सीटिंग व्यवस्था, सामने विशाल स्क्रीन और शो शुरू होते ही आसमान, बादल और नीचे दिखता शहर नजर आने लगता है। कुछ ही पलों में दर्शक खुद को अमेरिका की ऊंची गगनचुंबी इमारतों, दुबई की चमचमाती बिल्डिंग्स और बुर्ज खलीफा, नीले समुद्र की लहरों तथा राजस्थान के रेगिस्तान, किलों और भव्य महलों के ऊपर उड़ता हुआ महसूस करता है। विजुअल्स इतने जीवंत हैं कि कई लोग रोमांच से भर उठते हैं।

बच्चों से बुजुर्गों तक सबको भा रहा अनुभव मेले में आए बच्चों के लिए यह वर्चुअल हेलिकॉप्टर किसी सपने जैसा है। बच्चे उत्साह के साथ टिकट लेकर अंदर जा रहे हैं और बाहर आकर अपने अनुभव दूसरों को सुनाते नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए यह सोशल मीडिया पर साझा करने लायक खास अनुभव बन गया है, वहीं बुजुर्गों का कहना है कि जिन्होंने कभी असली हेलिकॉप्टर की सवारी नहीं की, उनके लिए यह यादगार पल है।

मेले में आए एक दर्शक ने बताया कि राजस्थान के किलों और रेगिस्तान का दृश्य देखकर ऐसा लगा, जैसे सचमुच ऊपर से उड़ते हुए सब कुछ देख रहे हों। वहीं एक युवती ने दुबई और समुद्र के ऊपर उड़ान के अनुभव को बेहद रोमांचक बताया।