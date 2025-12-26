Gwalior: नेशनल स्कूल गेम्स में बदइंतजामी, दरारों भरे ट्रैक पर रेस लगाने को मजबूर स्केटर्स, Video वायरल
ग्वालियर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता में अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। स्केटिंग ट्रैक पर दरारों के का ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिस स्केटिंग ट्रैक पर देशभर से आए स्केटर्स पदक जीतने के लिए फर्राटा भर रहे हैं, उसी ट्रैक पर जगह-जगह गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं। इन दरारों में स्केट फंसने से कई खिलाड़ी गिरकर घायल हो चुके हैं। इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
सीमेंट से हो रही फौरी मरम्मत
शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल परिसर में बने इस स्केटिंग ट्रैक की दरारों को पिछले दो दिनों से सीमेंट से भरा जा रहा है। ठंडे मौसम और लगातार अभ्यास सत्रों के कारण ट्रैक को पूरी तरह दुरुस्त होने का मौका नहीं मिल पाया। नतीजतन, अधूरी मरम्मत के बीच ही प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसका सीधा असर खिलाड़ियों की सुरक्षा पर पड़ रहा है।
खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल
खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद आयोजकों द्वारा केवल अस्थायी मरम्मत कर प्रतियोगिता जारी रखी गई है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि जो खिलाड़ी पहले ही घायल हो चुके हैं, उनकी सेहत और आगे की प्रतिस्पर्धा को लेकर क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं। आयोजन समिति की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन आयोजकों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। pic.twitter.com/vGaxtckxRX— NaiDunia (@Nai_Dunia) December 26, 2025
पहले तय नहीं था यह आयोजन स्थल
जानकारी के अनुसार, यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता मूल रूप से इस स्कूल के स्केटिंग ट्रैक पर आयोजित की जानी ही नहीं थी। इससे पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के दौरान भी ट्रैक की खराब स्थिति सामने आ चुकी थी। इसी वजह से संभागीय एवं जिला क्रीड़ा शालेय विभाग, ग्वालियर ने सिटी सेंटर कलेक्ट्रेट के पास स्थित संस्कृति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आयोजन स्थल के रूप में चिन्हित किया था। हालांकि, वहां तय समय में 200 मीटर का ट्रैक तैयार नहीं हो सका, जिसके चलते आयोजन स्थल बदलना पड़ा।
इस मामले में स्केटिंग खेल मैदान समिति के सह-संयोजक आलोक त्रिपाठी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो-फोटो के बाद आयोजकों और प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल उठने लगे हैं।
