Gwalior: नेशनल स्कूल गेम्स में बदइंतजामी, दरारों भरे ट्रैक पर रेस लगाने को मजबूर स्केटर्स, Video वायरल

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की 69वीं राष्ट्रीय रोलिंग स्केटिंग प्रतियोगिता के दौरान गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिस स्केटिंग ट्रैक पर देशभर से आए स्केटर्स पदक जीतने के लिए फर्राटा भर रहे हैं, उसी ट्रैक पर जगह-जगह गहरी दरारें दिखाई दे रही हैं। इन दरारों में स्केट फंसने से कई खिलाड़ी गिरकर घायल हो चुके हैं। इससे जुड़े वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीमेंट से हो रही फौरी मरम्मत शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल परिसर में बने इस स्केटिंग ट्रैक की दरारों को पिछले दो दिनों से सीमेंट से भरा जा रहा है। ठंडे मौसम और लगातार अभ्यास सत्रों के कारण ट्रैक को पूरी तरह दुरुस्त होने का मौका नहीं मिल पाया। नतीजतन, अधूरी मरम्मत के बीच ही प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसका सीधा असर खिलाड़ियों की सुरक्षा पर पड़ रहा है।

खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खिलाड़ियों के चोटिल होने के बावजूद आयोजकों द्वारा केवल अस्थायी मरम्मत कर प्रतियोगिता जारी रखी गई है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि जो खिलाड़ी पहले ही घायल हो चुके हैं, उनकी सेहत और आगे की प्रतिस्पर्धा को लेकर क्या ठोस इंतजाम किए गए हैं। आयोजन समिति की तैयारियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।