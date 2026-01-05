हाईवे पर कोहरे का कहर... छतरपुर में यात्री बस पेड़ से टकराई, 11 लोग घायल
छतरपुर जिले के बक्सवाहा स्थित लालघाटी में घने कोहरे के कारण एक यात्री बस पेड़ से टकरा गई। टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही महाकाल ओरछा ट्रांसपोर्ट की बस सड़क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सर्द मौसम के साथ बढ़ते घने कोहरे ने अब सड़कों पर खतरा बढ़ा दिया है। बुधवार सुबह छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र स्थित लालघाटी में घने कोहरे के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही महाकाल ओरछा ट्रांसपोर्ट की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए।
कोहरे की चादर में फंसी बस
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर आगे तक देख पाना मुश्किल हो रहा था। लालघाटी के पास सड़क किनारे एक ट्रक खराब हालत में खड़ा था। कोहरे के कारण बस चालक को यह ट्रक समय रहते नजर नहीं आया। तभी सामने से एक अन्य ट्रक आ गया। दो ट्रकों के बीच बस को बचाने की कोशिश में चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद सामने से आ रहा ट्रक मौके से फरार हो गया।
हाईवे पर लगा जाम, अफरा-तफरी का माहौल
टक्कर इतनी तेज थी कि पहले से खराब खड़ा ट्रक भी खिसककर बीच सड़क पर आ गया। इससे नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग गईं। सूचना मिलते ही बक्सवाहा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले।
लोगों की मदद से खुला रास्ता
घटना की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार सुनील केवट भी मौके पर पहुंचे। हाईवे से ट्रक हटाने के लिए जेसीबी बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन देरी होने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों से सहयोग मांगा। पुलिस और आम नागरिकों की मदद से खराब ट्रक को धक्का लगाकर सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद यातायात धीरे-धीरे बहाल हो सका।
ये यात्री हुए घायल
हादसे में घायल यात्रियों में मोहन लाल विश्वकर्मा (टीकमगढ़), इदरीश खान, संतोषी पटवा, चतुर्भुज सिंह, कमलेश साहू, गजाला परवेज (शाहगढ़), बाबू आदिवासी और जितेंद्र यादव (गढ़ोही), कमला रजक (जैतुपुरा), विनिता साहू और रिकेश साहू (झडोला) शामिल हैं।
