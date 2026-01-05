हाईवे पर कोहरे का कहर... छतरपुर में यात्री बस पेड़ से टकराई, 11 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सर्द मौसम के साथ बढ़ते घने कोहरे ने अब सड़कों पर खतरा बढ़ा दिया है। बुधवार सुबह छतरपुर जिले के बक्सवाहा थाना क्षेत्र स्थित लालघाटी में घने कोहरे के बीच एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही महाकाल ओरछा ट्रांसपोर्ट की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए।

कोहरे की चादर में फंसी बस प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर आगे तक देख पाना मुश्किल हो रहा था। लालघाटी के पास सड़क किनारे एक ट्रक खराब हालत में खड़ा था। कोहरे के कारण बस चालक को यह ट्रक समय रहते नजर नहीं आया। तभी सामने से एक अन्य ट्रक आ गया। दो ट्रकों के बीच बस को बचाने की कोशिश में चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद सामने से आ रहा ट्रक मौके से फरार हो गया।

हाईवे पर लगा जाम, अफरा-तफरी का माहौल टक्कर इतनी तेज थी कि पहले से खराब खड़ा ट्रक भी खिसककर बीच सड़क पर आ गया। इससे नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग गईं। सूचना मिलते ही बक्सवाहा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभाले।