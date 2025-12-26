एयरफोर्स के विमान में बोत्सवाना से भारत आएंगे आठ चीते, हेलीकॉप्टर से होगी MP के कूनो में एंट्री

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। देश में चीता संरक्षण की मिसाल बन चुका श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को बोत्सवाना से आठ चीते भारत लाए जाने की तैयारी है, जिनमें दो वयस्क मादा चीता और उनके छह छोटे शावक शामिल होंगे। यह पहली बार होगा जब भारत में मादा चीता अपने शावकों के साथ लाई जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दल ने किया निरीक्षण बोत्सवाना से आए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कूनो नेशनल पार्क का गहन निरीक्षण कर लिया है। इस दल में पशु चिकित्सक, सुरक्षा अधिकारी और वन्यजीव विज्ञानी शामिल थे। टीम ने चीतों के लिए विकसित किए गए बाड़ों, पशु चिकित्सा सुविधाओं, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण को हरी झंडी दे दी है।

ऐसे होगी शिफ्टिंग बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन स्थित सर सेरेत्से खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान चीतों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरेगा। हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद विमान ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर उतरेगा। यहां से चीतों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा।

क्वारंटाइन बाड़े में रखा जाएगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले उन्हें एक बड़े सुरक्षित बाड़े में रखकर क्वारंटाइन किया जाएगा। चिकित्सा जांच पूरी होने और व्यवहारिक अनुकूलन के बाद ही उन्हें चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा।