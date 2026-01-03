Language
    भिंड में अनूठी घटना, ठंड से अकड़े कोबरा को अलाव की गर्मी देकर युवक ने लौटाई सांसें, Video वायरल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:13 AM (IST)

    अलाव के पास सर्प के नजदीक बैठा युवक (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिले के लहार क्षेत्र के आरुषी गांव में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक मिसाल सामने आई है। कड़ाके की ठंड के कारण अकड़कर बेहोश पड़े एक कोबरा सांप की जान एक युवक ने अलाव की गर्मी देकर बचा ली। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    बीएससी सेकंड ईयर के छात्र गिर्राज शंकर शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर की दोपहर वह अपने दोस्त के साथ बाइक से खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक काला सांप पड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन ठंड की वजह से वह पूरी तरह अकड़कर बेहोशी की हालत में था।

    गिर्राज ने बिना घबराए सांप को सुरक्षित तरीके से उठाया और पास में जल रहे अलाव के समीप बैठा दिया। कुछ ही देर में अलाव की गर्माहट से सांप में हलचल शुरू हो गई और धीरे-धीरे वह होश में आ गया।

    यह भी पढ़ें- स्कूटी के अंदर छिपा जहरीला कोबरा, सर्प मित्र उसी गाड़ी से 3 किमी चलकर पहुंचा गैरेज...छिंदवाड़ा में हैरान करने वाला रेस्क्यू

    वायरल वीडियो में युवक अलाव के पास बैठकर सांप को इधर-उधर न जाने और किसी को नुकसान न पहुंचाने की समझाइश देता नजर आ रहा है, जबकि कोबरा बीच-बीच में फन हिलाता दिखाई देता है। करीब एक घंटे बाद सांप पूरी तरह सामान्य हो गया और जंगल की ओर चला गया।

    गिर्राज के चाचा अशोक शर्मा ने बताया कि उनके परिवार के कुलदेवता नागदेव हैं और घर के पास नागदेव का मंदिर भी है, जहां नियमित पूजा होती है। इसी कारण परिवार के सदस्य सांपों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भयमुक्त भाव से उन्हें संभाल लेते हैं।

    यह घटना न सिर्फ वन्यजीव संरक्षण की सीख देती है, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच संवेदनशील रिश्ते को भी दर्शाती है।