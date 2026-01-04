भिंड में बर्खास्त नपा कमर्चारी ने की एक करोड़ की ठगी, नौकरी दिलाने के नाम पर 99 लोगों को बांटे फर्जी नियुक्ति पत्र

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड नगर पालिका के बर्खास्त कर्मचारी अतुल श्रीवास्तव ने नौकरी दिलाने के नाम 99 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) यशवंत वर्मा ने सिटी कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

सीएमओ को ठगी की भनक लगने पर नौ दिसंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। इसमें अपील की गई थी कि यदि आरोपित ने किसी को नियुक्ति पत्र दिया है, तो वह सात दिन के भीतर कार्यालय में सूचना दें। इसके बाद पता चला कि करीब 99 लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। इनमें से 49 लोगों ने विवेक नामक व्यक्ति के जरिए संयुक्त आवेदन दिया, जबकि बाकी पीड़ितों ने अलग-अलग और संयुक्त रूप से शिकायत की।

फर्जी दस्तावेज तैयार कर वसूले शिकायत के मुताबिक, आरोपित अतुल श्रीवास्तव ने सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार किए। उसने नगर पालिका के अलग-अलग पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूले और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए। प्रारंभिक जांच में ठगी की कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।