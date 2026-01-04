Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भिंड में बर्खास्त नपा कमर्चारी ने की एक करोड़ की ठगी, नौकरी दिलाने के नाम पर 99 लोगों को बांटे फर्जी नियुक्ति पत्र

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:51 PM (IST)

    भिंड नगर पालिका के बर्खास्त कर्मचारी अतुल श्रीवास्तव ने 99 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। उसने फर्जी नियुक्ति पत्र ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बर्खास्त नपा कर्मी ने की ठगी (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड नगर पालिका के बर्खास्त कर्मचारी अतुल श्रीवास्तव ने नौकरी दिलाने के नाम 99 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) यशवंत वर्मा ने सिटी कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

    सीएमओ को ठगी की भनक लगने पर नौ दिसंबर 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। इसमें अपील की गई थी कि यदि आरोपित ने किसी को नियुक्ति पत्र दिया है, तो वह सात दिन के भीतर कार्यालय में सूचना दें। इसके बाद पता चला कि करीब 99 लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। इनमें से 49 लोगों ने विवेक नामक व्यक्ति के जरिए संयुक्त आवेदन दिया, जबकि बाकी पीड़ितों ने अलग-अलग और संयुक्त रूप से शिकायत की।

    फर्जी दस्तावेज तैयार कर वसूले

    शिकायत के मुताबिक, आरोपित अतुल श्रीवास्तव ने सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित (फर्जी) दस्तावेज तैयार किए। उसने नगर पालिका के अलग-अलग पदों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसे वसूले और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए। प्रारंभिक जांच में ठगी की कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

    यह भी पढ़ें- श्योपुर में शिक्षक की हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची थी साजिश, हादसा दिखाने खाई में फेंका शव

    सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा की शिकायत पर आरोपी अतुल श्रीवास्तव के खिलाफ देर शाम एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और ठगी से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

    पुलिस का कहना है कि 99 पीड़ितों के अलावा भी अन्य लोगों से ठगी किए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। नपा सीएमओ द्वारा शिकायत के साथ पीड़ितों के आवेदन और सहपत्र कुल 352 पृष्ठों में पुलिस को सौंपे गए हैं। पुलिस अब दस्तावेजों की जांच कर ठगी की राशि, फर्जी नियुक्ति पत्रों और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।