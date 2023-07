Sidhi Pee News: ‘जिसने भी गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए’- आदिवासी मजदूर की पत्नी का वीडियो आया सामने

सीधी (मध्य प्रदेश), एजेंसी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति दूसरे आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है।

वहीं, अब इस मामले में आदिवासी व्यक्ति की पत्नी की वीडियो सामने आई है। पत्नी ने एएनआई को बताया कि वह मेरे पति हैं। अगर कुछ गलत किया है तो जो होना है वह होगा। अगर कुछ गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए।

#WATCH | Sidhi (Madhya Pradesh) viral video | Wife of the victim in the video says, "...He is my husband. If something wrong has been done, what has to happen will happen. There should be punishment if something wrong was done."

