Madhya Pradesh: सीधी पेशाब कांड का आरोपी गिरफ्तार, नरोत्तम मिश्र बोले- अतिक्रमण पर होगी बुलडोजर की कार्रवाई

भोपाल (मध्य प्रदेश), एजेंसी। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें भाजपा नेता ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की थी। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को कुबरी गांव के खैरहवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323, 123, 294, 506 आइपीसी और एनएसए के तहत मामला दर्ज कर दिया है।

वहीं, इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आरोपी (प्रवेश शुक्ला) को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। वह हवालात में है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उसके खिलाफ NSA दर्ज किया जाएगा।

#WATCH | Sidhi viral video: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra, says "The accused (Pravesh Shukla) was arrested last night. He is in the lock-up and strict action has been taken against him. CM Shivraj Singh Chouhan has said that NSA will be registered against him.… pic.twitter.com/HJcDjaRvsW