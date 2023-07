आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला पर लगा NSA, गिरफ्तारी से बचने के लिए गमछा लपेटकर भाग रहा था

Pravesh Shukla Arrested मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना में भाजपा (BJP) नेता प्रवेश शुक्ला नशे में धुत सीढ़ी पर बैठे एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर देता है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। घटना सीधी जिले के कुबरी गांव के बहरी बाजार का है। प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने 4-5 जुलाई की रात गिरफ्तार कर लिया है।साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।

आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला पर लगा NSA

सीधी, (मध्य प्रदेश) नईदुनिया/जागरण डेस्क। Sidhi Crime: आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने वाले भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने 4-5 जुलाई की रात गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने कुबरी गांव के खैरहवा से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323, 123, 294, 506 आइपीसी और एनएसए के तहत मामला दर्ज कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने बताया कि आरोपी गमछे में अपना मुंह छिपा कर बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के कारण आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे अब पूरी घटना को लेकर बारीकी से पूछताछ कर रही है। क्या है पूरी घटना? मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना में भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला नशे में धुत सीढ़ी पर बैठे एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर देता है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। घटना सीधी जिले के कुबरी गांव के बहरी बाजार का है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए भी लगाया जाए।' भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर रोने लगे मां और पिता आरोपी भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने मोर्चा संभाला था। बेटे की हालत देख थाने में पहले से मौजूद मां और पिता चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे। पुलिस ने उन्हें तुरंत घर रवाना किया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है।

