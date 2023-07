फिर शर्मशार हुई मानवता, आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए नेता का वीडियो वायरल; घटना पर CM शिवराज हुए आग बबूला

मध्यप्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जिसने मानवता को शर्मशार कर दिया है। एक व्यक्ति ने आदिवासी बुजुर्ग पर पेशाब कर दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। अपराधी को गिरफ्तार करने और उसपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश में एक व्यक्ति ने आदिवासी समुदाय के बुजुर्ग पर पेशाब कर दिया।(फोटो सोर्स: नई दुनिया)

भोपाल, जेएनएन। आदिवासी समुदाय के लोगों पर आज भी प्रताड़ना की जाती है। इस बात की बानगी है ये वायरल वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वीडियो मानवता को शर्मशार कर देने वाली है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक ने आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया है। घटनास्थल की नहीं हो सकी है पुष्टि वीडियो में इस जघन्य अपराध को अंजाम देना वाला व्यक्ति भाजपा नेता बताया जा रहा है। उसने बैठे हुए किसी गरीब-असहाय युवक के ऊपर पेशाब कर दिया। वीडियो कब का है, कहां का है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। युवक को किसी विधायक का प्रत‍िन‍िध‍ि बताया जा रहा है। इस आरोपी को लेकर मध्यप्रदेश का जिला सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के बेटे गुरुदत्त शरण शुक्ल ने कहा कि ये आरोपी भाजपा का पदाधिकारी नहीं है और इनसे पहले ही इस्तीफा ले लिया गया था। #WATCH न वो(वायरल वीडियो में आरोपी) मेरे सहयोगी हैं, न वो मेरा प्रतिनिधि है। उसका किसी भी तरह से भाजपा से कोई संबंध नहीं है वीडियो अभी मेरे संज्ञान में आया है....घटना अमानवीय है। आरोपी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए: वायरल वीडियो पर सीधी से भाजपा विधायक केदार नाथ शुक्ला… https://t.co/T1any3t453 pic.twitter.com/f2iYBrXHNs — ANI_HindiNews (@AHindinews) July 4, 2023 सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी इसी बीच इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना की ट्वीट करते हुए कहा, मेरे संज्ञान में सीधी जिले का एक वायरल वीडियो आया है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर एनएसए (NSA) भी लगाया जाए।" इस आरोपी को मध्यप्रदेश का जिला सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के बेटे गुरुदत्त शरण शुक्ल ने कहा कि ये आरोपी भाजपा का पदाधिकारी नहीं है और इनसे पहले ही इस्तीफा ले लिया गया था।

