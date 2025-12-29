विदिशा में डंपर से टकराई तेज रफ्तार कार, बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत
डिजिटल डेस्क, भोपाल। विदिशा में कुरवाई रोड पर मेहलुआ चौराहा के पास शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक अपने दोस्त का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे।
देररात हुआ हादसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे कृष्णा ढाबा के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा डंपर के पिछले हिस्से में फंस गया। हादसे के बाद शवों को बाहर निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
हादसे में ये हुए हताहत
इस हादसे में जगदीश साहू (30), अंकित साहू (29) और तन्मय शर्मा (करीब 20 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अंकित गोंड (23), मोंटी अहिरवार (22) और गौतम उर्फ तन्मय (20) गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।
ढाबे से लौटते वक्त हादसा
पुलिस के अनुसार, शनिवार को तन्मय शर्मा का जन्मदिन था। सभी छह दोस्त ढाबे पर पार्टी करने के बाद घर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। कुरवाई थाना पुलिस ने डंपर क्रमांक एमपी 67 एच 0253 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
