रील की सनक में मौत को चुनौती... भोपाल में VIP रोड पर खतरनाक स्टंट, सीमा विवाद में उलझी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:21 PM (IST)

    भोपाल के वीआईपी रोड पर एक युवक ने सोशल मीडिया लाइक के लिए रेलिंग से लटककर जानलेवा स्टंट किया। नीचे बड़े तालाब का गहरा पानी था, जिससे बड़े हादसे का खतर ...और पढ़ें

    तालाब की रेलिंग से लटककर स्टंट करता युवक (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ ने भोपाल के VIP रोड को मानो खतरनाक स्टंट जोन में बदल दिया है। ताजा वायरल वीडियो में एक युवक रेलिंग से लटककर जानलेवा करतब करता नजर आ रहा है। ठीक नीचे बड़े तालाब का गहरा पानी है। जरा सी चूक और बड़ा हादसा तय। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना पर भी पुलिस तंत्र सुस्ती में फंसा दिख रहा है।

    सीमा विवाद में अटका एक्शन

    कार्रवाई की बजाय पुलिस थाना सीमाओं के विवाद में उलझी है। तलैया थाना प्रभारी दीपक डहरिया का कहना है कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और कोहेफिजा थाने में पड़ता है। उधर, कोहेफिजा पुलिस का कहना है कि उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी ही नहीं है।

    पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

    वीआईपी रोड पर खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

    • इसी साल फरवरी में चलती बाइक पर युवती के डांस और ‘फ्लाइंग किस’ का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा था।
    • बाइक स्टंट के एक अन्य मामले में युवकों की लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस तक निरस्त कर दिए गए थे।

    तमाशबीन बने रहते हैं लोग

    चिंताजनक यह भी है कि जिस वक्त युवक रेलिंग से लटककर जान जोखिम में डाल रहा था, वहां मौजूद लोग उसे रोकने की बजाय मोबाइल कैमरे निकालकर वीडियो बनाते दिखे। लाइक और वायरल होने की चाह ने न सिर्फ युवाओं की समझ को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।