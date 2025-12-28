रील की सनक में मौत को चुनौती... भोपाल में VIP रोड पर खतरनाक स्टंट, सीमा विवाद में उलझी पुलिस

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ ने भोपाल के VIP रोड को मानो खतरनाक स्टंट जोन में बदल दिया है। ताजा वायरल वीडियो में एक युवक रेलिंग से लटककर जानलेवा करतब करता नजर आ रहा है। ठीक नीचे बड़े तालाब का गहरा पानी है। जरा सी चूक और बड़ा हादसा तय। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर घटना पर भी पुलिस तंत्र सुस्ती में फंसा दिख रहा है।

