बिना पंजीयन निजी स्थल से ट्रैक्टर चोरी पर देना होगा बीमा क्लेम, खरगोन के किसान को 15 साल बाद मिला न्याय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। परिवहन विभाग में वाहन का पंजीयन नहीं होने का बहाना बनाकर बीमा कंपनी ट्रैक्टर चोरी के मामले में दावे का भुगतान नहीं कर रही थी। इस ट्रैक्टर की चोरी के 15 साल बाद अब राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित किसान को राहत देते हुए बीमा कंपनी को फटकार लगाई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि घर के सामने खड़े ट्रैक्टर के चोरी हो जाने के मामले में मोटर यान अधिनियम के तहत पंजीयन नहीं होने का तर्क लागू नहीं होता। इस मामले में बीमा कंपनी दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

बाड़े से चोरी हुआ था ट्रैक्टर दरअसल, खरगोन जिले के महेश्वर निवासी पंकज कुमार ने वर्ष 2009 में 4.25 लाख रुपये में एक नया ट्रैक्टर खरीदा था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से उसका बीमा कराया। किन्हीं कारणों से वे ट्रैक्टर का पंजीयन नहीं करा पाए, इस बीच उनके घर के बाड़े में खड़ा ट्रैक्टर चोरी हो गया।

बीमा कंपनी ने दावे का भुगतान करने से मना कर दिया। कंपनी का कहना था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत खरीदी के 14 दिनों के भीतर वाहन का पंजीयन अनिवार्य है। चोरी के समय ट्रैक्टर का पंजीयन नहीं था, इसलिए उसका कोई दावा नहीं बनता।

2010 में लगाई थी याचिका किसान ने 2010 में खरगोन जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। आयोग ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। कंपनी अपील में राज्य उपभोक्ता आयोग पहुंची तो वहां से कंपनी के पक्ष में फैसला सुना दिया गया।

राज्य आयोग का कहना था कि बिना पंजीयन के ट्रैक्टर को शोरूम से घर तक लाना कानून का उल्लंघन है, इसलिए बीमा क्लेम नहीं दिया जा सकता। इस फैसले को किसान ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया। उसने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को ट्रैक्टर की कीमत पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4.50 लाख रुपये अदा करे।