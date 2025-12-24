Sehore: पुल पर खड़ी की बाइक, बहनोई को संदेश भेजने के बाद युवक लापता, पार्वती नदी में कूदने की आशंका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीहोर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया है। बमुलियापुर गांव निवासी 25 वर्षीय अर्जुन मीणा के पार्वती नदी पुल के पास अचानक लापता होने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने व्यापक तलाश अभियान शुरू कर दिया है।

पुल पर मिली बाइक और मोबाइल मंगलवार देर रात करीब 12 बजे अर्जुन मीणा के पुल के पास पहुंचने की जानकारी सामने आई है। मौके पर उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक लिखित संदेश भी मिला है, जिसमें पुल पर बाइक और मोबाइल छोड़े जाने का उल्लेख है। यही संदेश उसने अपने बहनोई के मोबाइल पर भी भेजा था। इन तथ्यों के आधार पर परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं।