Sehore: पुल पर खड़ी की बाइक, बहनोई को संदेश भेजने के बाद युवक लापता, पार्वती नदी में कूदने की आशंका
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीहोर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया है। बमुलियापुर गांव निवासी 25 वर्षीय अर्जुन मीणा के पार्वती नदी पुल के पास अचानक लापता होने की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने व्यापक तलाश अभियान शुरू कर दिया है।
पुल पर मिली बाइक और मोबाइल
मंगलवार देर रात करीब 12 बजे अर्जुन मीणा के पुल के पास पहुंचने की जानकारी सामने आई है। मौके पर उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक लिखित संदेश भी मिला है, जिसमें पुल पर बाइक और मोबाइल छोड़े जाने का उल्लेख है। यही संदेश उसने अपने बहनोई के मोबाइल पर भी भेजा था। इन तथ्यों के आधार पर परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं।
रेस्क्यू अभियान जारी
सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की विशेष टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से पार्वती नदी व आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जो लगातार जारी है। स्थानीय लोगों की भी तलाश अभियान में मदद ली जा रही है।
हर पहलू से जांच
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं से जांच की जा रही है। परिजनों से पूछताछ के साथ-साथ युवक की हालिया गतिविधियों और संपर्कों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को इस संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
