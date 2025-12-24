सीहोर में जमीन विवाद में किसान की कुल्हाड़ी से हत्या, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर के रेहटी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।
पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी बुदनी रवि शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की।
ऐसे हुआ था विवाद
फरियादी रामराज कीर, निवासी ग्राम मट्टागांव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उसके भाई धनराज कीर (50) की गांव के मनीष कीर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुरानी जमीन रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 23 दिसंबर को ग्राम मट्टागांव से आरोपी मनीष कीर (25) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
इनकी रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में निरीक्षक राजेश कहारे के साथ उपनिरीक्षक नंदराम अहिरवार, सुशी पाण्डेय, सउनि सुमेर सिंह, प्रधान आरक्षक फूलसिंह, जयनारायण, आरक्षक दीपक सेन, योगेश कटारे, रामकुमार शर्मा, अखलेश, संतोष, विकास नागर, शिवम, अभिषेक यादव एवं सैनिक अनोखीलाल गौर की सराहनीय भूमिका रही।
