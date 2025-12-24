सीहोर में जमीन विवाद में किसान की कुल्हाड़ी से हत्या, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर के रेहटी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।

पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी बुदनी रवि शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। ऐसे हुआ था विवाद फरियादी रामराज कीर, निवासी ग्राम मट्टागांव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर की रात करीब 9 बजे उसके भाई धनराज कीर (50) की गांव के मनीष कीर ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुरानी जमीन रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।