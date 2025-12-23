सीहोर में सड़क हादसा... नहर की पुलिया से टकराई बस, 22 यात्री घायल, दो की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया। सलकनपुर नहर तिराहा पर हरदा से भोपाल जा रही चौहान ट्रेवल्स की बस (एमपी 04 पीए 2877) अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से जा टकराई। इस सड़क हादसे में एक बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक बस मोड़ी। इससे वह संतुलन नहीं रख पाया और बस बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई।

