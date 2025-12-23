Language
    सीहोर में सड़क हादसा... नहर की पुलिया से टकराई बस, 22 यात्री घायल, दो की हालत गंभीर

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    सीहोर जिले में सलकनपुर नहर तिराहा के पास चौहान ट्रेवल्स की बस पुलिया से टकरा गई, जिससे 22 यात्री घायल हो गए। हरदा से भोपाल जा रही बस में करीब 45 यात्र ...और पढ़ें

    सीहोर में सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त बस (इनसेट में)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया। सलकनपुर नहर तिराहा पर हरदा से भोपाल जा रही चौहान ट्रेवल्स की बस (एमपी 04 पीए 2877) अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से जा टकराई। इस सड़क हादसे में एक बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक बस मोड़ी। इससे वह संतुलन नहीं रख पाया और बस बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 45 यात्री सवार थे। जोरदार टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दुर्घटना में बस में सवार लगभग 22 यात्री घायल हो गए, जिन्हें तत्काल रेहटी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्री अन्य साधनों से स्वयं अस्पताल पहुंचे।

    घायल यात्रियों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

    पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल

    हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। सूचना मिलते ही सलकनपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस और अन्य एम्बुलेंस वाहन समय पर घटनास्थल नहीं पहुंच सके। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अपने वाहनों से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेहटी पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।