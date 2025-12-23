इटारसी आयुध निर्माणी को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप, परिसर में बढ़ाई सुरक्षा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के इटारसी स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी फैक्ट्री के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई है। बीते आठ महीनों में यह दूसरी बार है जब इस तरह की धमकी सामने आई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

