इटारसी आयुध निर्माणी को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप, परिसर में बढ़ाई सुरक्षा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    इटारसी स्थित आयुध निर्माणी परिसर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के इटारसी स्थित रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माणी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। यह धमकी फैक्ट्री के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई है। बीते आठ महीनों में यह दूसरी बार है जब इस तरह की धमकी सामने आई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

    पुलिस जांच में जुटी

    सोमवार रात प्राप्त ई-मेल के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने तत्काल जिला पुलिस को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा थोटा ने धमकी भरे मेल की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इससे पहले 17 अप्रैल को भी इसी तरह का ई-मेल आया था, जो जांच में फर्जी पाया गया था।

    परिसर हाई अलर्ट पर

    सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील इस आयुध निर्माणी में भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाता है। धमकी के बाद परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रामपुर, पथरौटा, इटारसी समेत आसपास के थानों से पुलिस बल तैनात किया गया है।

    बम निरोधक दस्ते को बुलाया 

    एएसपी अभिषेक राजन के नेतृत्व में सुरक्षा बल और फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी परिसर के हर कोने की सघन तलाशी ले रहे हैं। बम निरोधक दस्ते को भी अलर्ट किया गया है। फिलहाल उपलब्ध टीमें अन्य स्थानों पर तैनात होने के कारण छिंदवाड़ा जिले से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके।