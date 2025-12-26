Language
    सागर में हृदयविदारक घटना, महिला ने दो मासूम बेटों संग फांसी लगाकर दी जान

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    सागर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने अपने दो मासूम बेटों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना से पूरे इलाके में सनसनी ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत मैनाई गांव में गुरुवार रात एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। एक महिला ने अपने दो मासूम बेटों के साथ घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस समय हुई, जब परिवार के पुरुष सदस्य खेत में सिंचाई के काम पर थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिस वजह से आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। 

    भयावह मंजर देख बदहवास हुआ पति

    मृतका रचना लोधी (32) के जेठ ब्रजेश लोधी ने बताया कि वह और रचना का पति राजेश रात करीब साढ़े नौ बजे खेत से लौटे। राजेश जैसे ही कमरे में पहुंचा, तो रचना के साथ-साथ दोनों बेटों (पांच वर्षीय ऋषभ और दो वर्षीय राम) को फंदे से लटका देखा। यह भयावह मंजर देख उसकी चीख निकल गई ओर वह बदहवास हो गया। शोर सुनकर पहुंचे परिजनों ने जल्दबाजी में रस्सियां काटकर शव नीचे उतारे, लेकिन तब तक तीनों की सांसें थम चुकी थीं।

    शुक्रवार को रहली अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया। स्वजन का कहना है कि घर में कोई विवाद नहीं था, जिससे इस कदम की वजह स्पष्ट हो सके। रहली थाना प्रभारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पुलिस परिवारजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर आत्महत्या के असली कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।