सागर में हृदयविदारक घटना, महिला ने दो मासूम बेटों संग फांसी लगाकर दी जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सागर जिले के रहली थाना अंतर्गत मैनाई गांव में गुरुवार रात एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। एक महिला ने अपने दो मासूम बेटों के साथ घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उस समय हुई, जब परिवार के पुरुष सदस्य खेत में सिंचाई के काम पर थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिस वजह से आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।

