RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 जनवरी को आएंगे भोपाल, युवाओं व मातृशक्ति से करेंगे संवाद, 10 माह में MP का पांचवां दौरा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 10 माह में पांचवीं बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वह दो और तीन जनवरी को भोपाल में रहेंगे। पहले दिन संघ की दृष्टि से भारत प्रांत के 16 जिलों के युवाओं से यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संवाद करेंगे।

ये ऐसे युवा होंगे जिन्होंने किसी ने किसी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के संबंध में बातचीत करेंगे। युवाओं के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। दो तारीख को ही शाम को वह भोपाल के लगभग 1500 प्रमुख जनों को संबोधित करेंगे।

सामाजिक सद्भाव सम्मेलन व शक्ति सम्मेलन में करेंगे शिरकत अगले दिन यानी तीन जनवरी को सामाजिक सद्भाव सम्मेलन और शाम को शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह भोपाल से रवाना हो जाएंगे। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है। सरसंघ चालक अलग-अलग सत्र में राष्ट्र निर्माण में विभिन्न वर्गों की भूमिका, हिन्दू समाज की एकजुटता पर बात करेंगे।