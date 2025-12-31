Language
    RSS प्रमुख मोहन भागवत 2 जनवरी को आएंगे भोपाल, युवाओं व मातृशक्ति से करेंगे संवाद, 10 माह में MP का पांचवां दौरा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 2 और 3 जनवरी को भोपाल में रहेंगे। यह 10 माह में उनका पांचवां मप्र दौरा है। वे युवाओं से राष्ट्र नि ...और पढ़ें

    Hero Image

    राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 10 माह में पांचवीं बार प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वह दो और तीन जनवरी को भोपाल में रहेंगे। पहले दिन संघ की दृष्टि से भारत प्रांत के 16 जिलों के युवाओं से यहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संवाद करेंगे।

    ये ऐसे युवा होंगे जिन्होंने किसी ने किसी क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के संबंध में बातचीत करेंगे। युवाओं के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। दो तारीख को ही शाम को वह भोपाल के लगभग 1500 प्रमुख जनों को संबोधित करेंगे।

    सामाजिक सद्भाव सम्मेलन व शक्ति सम्मेलन में करेंगे शिरकत

    अगले दिन यानी तीन जनवरी को सामाजिक सद्भाव सम्मेलन और शाम को शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह भोपाल से रवाना हो जाएंगे। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है। सरसंघ चालक अलग-अलग सत्र में राष्ट्र निर्माण में विभिन्न वर्गों की भूमिका, हिन्दू समाज की एकजुटता पर बात करेंगे।

    युवाओं से संवाद के दो सत्र होंगे

    पहले सत्र में आरएएस के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख दीपक विस्पुते युवाओं को संबोधित करेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहां अलग-अलग विधा में उल्लेखनीय उपलब्धि वाले युवाओं को बुलाया गया है। शाम को 5:30 बजे से रवीन्द्र भवन में प्रमुख जनगोष्ठी होगी। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले डेढ़ हजार प्रमुख जनों को बुलाया गया है। इसे डॉ. मोहन भावगत संबोधित करेंगे। प्रश्नोत्तर नहीं होंगे।

    तीन दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे में सामाजिक सद्भाव बैठक है, जिसमें मध्य भारत प्रांत के 16 जिलों के विभिन्न समाज के लोग रहे हैं। इसके दो सत्र होंगे। दोनों को सरसंघचालक संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को मातृशक्ति के समक्ष व्याख्यान देंगे।