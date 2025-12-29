Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नए साल की सौगात... भोपाल में घर बैठे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट, शुल्क 1100 से घटाकर 130 रुपये करने की तैयारी

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    भोपाल में नए साल से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना आसान होगा। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और शुल्क भी 1100 रुपये से घटाकर मात्र 130 रुपये करने की त ...और पढ़ें

    Hero Image

    मैरिज सर्टिफिकेट की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। नवविवाहित जोड़ों के लिए नए साल में भोपाल नगर निगम बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आया है। अब विवाह पंजीयन यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना न सिर्फ आसान होगा, बल्कि बेहद सस्ता भी। नगर निगम ने मैरिज सर्टिफिकेट की फीस में भारी कटौती का प्रस्ताव तैयार कर मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) के समक्ष रखा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही नवदंपत्तियों को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब 1100 रुपये की जगह मात्र 130 रुपये ही चुकाने होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमआईसी की मुहर के बाद लागू होगा नया नियम

    वर्तमान व्यवस्था में विवाह के एक साल बाद आवेदन करने पर 500 रुपये अतिरिक्त लेट फीस देनी पड़ती है। नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि विवाह के एक महीने के भीतर आवेदन किया जाता है तो शुल्क सिर्फ 130 रुपये रहेगा। वहीं, एक महीने के बाद आवेदन करने पर अधिकतम 500 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। इस तरह किसी भी स्थिति में कुल शुल्क 630 रुपये से अधिक नहीं होगा। मंगलवार को होने वाली एमआईसी बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

    पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

    नगर निगम में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए 16 प्रकार की जानकारियों के साथ आवेदन करना होता है। अभी ऑनलाइन सुविधा होने के बावजूद अधिकांश लोग निगम कार्यालय जाकर आवेदन करते हैं। इसे देखते हुए निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने निर्देश दिए हैं कि अब सभी आवेदन अनिवार्य रूप से ऑनलाइन लिए जाएंगे और प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- MP में नए साल में बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी, यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, बस संचालकों की यह है मांग

    वार्ड कार्यालय से मिलेगा मैरिज सर्टिफिकेट

    विवाह पंजीयन प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए इसे विकेंद्रीकृत किया जा रहा है। अब सिर्फ एक केंद्र के बजाय नगर निगम के सभी 85 वार्ड कार्यालयों से मैरिज सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित वार्ड कार्यालय की टीम घर जाकर सत्यापन करेगी। इससे नवदंपत्तियों को माता मंदिर स्थित विवाह पंजीयन शाखा के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

    नगर निगम की इस पहल को नए साल में आम नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा और राहत के रूप में देखा जा रहा है।