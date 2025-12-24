MP के राजगढ़ से भागे प्रेमी युगल ने राजस्थान में रचाई शादी, फिर जहर खाकर दी जान, पुलिस की निगरानी में अंतिम संस्कार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से जुड़े एक मामले में प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागे एक युवक व किशोरी ने राजस्थान में जाकर शादी रचाई। इसके बाद दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

माचलपुर पुलिस के अनुसार गोघटपुर गांव निवासी 19 वर्षीय युवक और एक नाबालिग किशोरी के बीच प्रेम संबंध था। दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिजनों की सहमति नहीं मिलने के कारण वे घर से निकल गए। इसके बाद दोनों राजस्थान के झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरदंता गांव पहुंचे, जहां एक मंदिर में दोनों ने एक-दूसरे को वर माला डालकर विवाह की रस्म पूरी की। इसके बाद मंदिर से करीक एक किमी की दूरी पर जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया।

अस्पताल में हुई दोनों की मौत जानकारी मिलने पर उन्हें झालावाड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शवों को उनके गृह ग्राम गोघटपुर लाया गया।