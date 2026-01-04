Language
    राजगढ़ में छोटे भाई को बचाने आवारा श्वान से भिड़ गई 8 साल की मासूम, पांच मिनट संघर्ष कर बचाया, टी-शर्ट फाड़ सिर पर बांधी पट्टी

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:31 PM (IST)

    News Article Hero Image

    राजगढ़ जिला अस्पताल में उपचाररत साहसी बालिका।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले में अपने पांच वर्षीय भाई को आवारा कुत्ते से बचाने के लिए आठ साल की बहन ने साहस की मिसाल पेश की। उसने जान की परवाह किए बिना करीब पांच मिनट तक कुत्ते से संघर्ष किया और भाई को मौत के मुंह से बाहर खींच लाई। हालांकि हमले में भाई-बहन दोनों घायल हो गए हैं । उन्हें उपचार के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घर के बाहर खेल रहे थे बच्चे

    घटना खिलचीपुर कस्बे के सोमवारिया क्षेत्र की है। मजदूर सुरेश राव के बच्चे क्रिश (5) और लीजा (8) रविवार सुबह बुआ के घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता वहां आ पहुंचा और उसने क्रिश पर हमला कर दिया। इससे क्रिश के सिर से खून बहने लगा। दर्द के कारण बच्चा जोर-जोर से चिल्लाने लगा।

    भाई की चीख सुन दौड़ी बचाने

    भाई की चीख सुनकर लीजा दौड़कर पहुंची और बिना डरे कुत्ते से भिड़ गई। इस दौरान कुत्ते ने लीजा पर भी हमला कर दिया, जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए, जिससे कुत्ता भाग गया। लीजा ने अपनी टी-शर्ट उतारकर भाई के सिर पर बांधी, ताकि खून का बहाव रोका जा सके।

    बाद में मां पूनम और पिता सुरेश राव ने दोनों बच्चों को खिलचीपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार क्रिश के सिर में गहरा घाव है, जबकि लीजा के शरीर पर भी चोट के निशान हैं।