राजगढ़ में छोटे भाई को बचाने आवारा श्वान से भिड़ गई 8 साल की मासूम, पांच मिनट संघर्ष कर बचाया, टी-शर्ट फाड़ सिर पर बांधी पट्टी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले में अपने पांच वर्षीय भाई को आवारा कुत्ते से बचाने के लिए आठ साल की बहन ने साहस की मिसाल पेश की। उसने जान की परवाह किए बिना करीब पांच मिनट तक कुत्ते से संघर्ष किया और भाई को मौत के मुंह से बाहर खींच लाई। हालांकि हमले में भाई-बहन दोनों घायल हो गए हैं । उन्हें उपचार के लिए राजगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घर के बाहर खेल रहे थे बच्चे घटना खिलचीपुर कस्बे के सोमवारिया क्षेत्र की है। मजदूर सुरेश राव के बच्चे क्रिश (5) और लीजा (8) रविवार सुबह बुआ के घर के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान एक आवारा कुत्ता वहां आ पहुंचा और उसने क्रिश पर हमला कर दिया। इससे क्रिश के सिर से खून बहने लगा। दर्द के कारण बच्चा जोर-जोर से चिल्लाने लगा।