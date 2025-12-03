रायसेन दुष्कर्म कांड के आरोपी को भेजा जेल, भोपाल में तीन मददगार भी गिरफ्तार, बच्ची को अस्पताल से मिली छुट्टी
रायसेन जिले के गौहरगंज में 21 नवंबर को 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सलमान उर्फ नजर को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन जिले के गौहरगंज में 21 नवम्बर को 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान उर्फ नजर को बुधवार को भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को भोपाल में संरक्षण देने वाले तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन्हें भी जेल भेज दिया गया है।
बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज
उधर, पीड़ित मासूम को भी उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है। फिलहाल वह अपने परिजनों के साथ घर पर है। एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया बच्ची की हालत में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बच्ची अब अपने घर पहुंच चुकी है।
जंगल के रास्ते भागा था सलमान
पुलिस की पूछताछ में आरोपित सलमान ने बताया है कि गौहरगंज में घटना के बाद जब वो एक दुकान से सिगरेट ले रहा था तो पीड़िता के पिता ने उसे देख लिया था और वो उसे पकड़ने दौड़े थे, लेकिन वह जंगल की तरफ भाग गया।
रास्ते में दो मोबाइल चुराए
पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि जंगल में बनी एक झोपड़ी से उसने दो मोबाइल फोन चुराए और अपनी शर्ट बदली। इसके बाद वह हाईवे के रास्ते ट्रैक्टर से लिफ्ट लेकर गोहरगंज कोर्ट के सामने उतरा। वहां से जंगल के रास्ते हाईवे पर पहुंचा और बस में बैठकर नादरा बस स्टैंड गया।
इन्हें भेजा जेल
पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने दी जानकारी। सलमान को पनाह देने वाले तीन आरोपित इंसाफ हुसैन पिता होसाफ हुसैन उम्र 49 साल 104 सी एन बी कंपलेक्स लक्ष्मी टॉकीज थाना हनुमानगंज भोपाल, जैद खान पिता सगीर खान उम्र 30 साल निवासी फिजा अस्पताल के पास थाना तलैया भोपाल, और शहजाद खान पिता हुम्जा खान उम्र 53 साल निवासी बस स्टैंड के पास गांधीनगर भोपाल को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भोपाल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी सलमान उर्फ नजर पिता शहाबुद्दीन खान को उपचार उपरांत अस्पताल से डिस्चार्ज कर सेंट्रल जेल भोपाल भेजा गया है।
