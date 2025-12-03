रायसेन दुष्कर्म कांड के आरोपी को भेजा जेल, भोपाल में तीन मददगार भी गिरफ्तार, बच्ची को अस्पताल से मिली छुट्टी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन जिले के गौहरगंज में 21 नवम्बर को 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान उर्फ नजर को बुधवार को भोपाल की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी सलमान को भोपाल में संरक्षण देने वाले तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन्हें भी जेल भेज दिया गया है।

बच्ची अस्पताल से डिस्चार्ज उधर, पीड़ित मासूम को भी उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया है। फिलहाल वह अपने परिजनों के साथ घर पर है। एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया बच्ची की हालत में सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बच्ची अब अपने घर पहुंच चुकी है।