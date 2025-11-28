मध्य प्रदेश: रायसेन रेप केस का आरोपी एनकाउंटर में घायल, SI की बंदूक छीनकर भाग रहा था

डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सलमान को पुलिस ने देर रात भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को भोपाल से रायसेन लाया जा रहा था, इसी दौरान वह पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।

हालांकि, इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने शॉर्ट एनकाउंटर में उसके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए भोपाल के जय प्रकाश अस्पताल ले जाया गया। आरोपी सलमान के पैर में लगी गोली समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, रायसेन के SP आशुतोष गुप्ता ने कहा कि सलमान (आरोपी) को गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया और उसे रायसेन ले जाया जा रहा था। इसी बीच भोजपुर के पास कीरतनगर गांव इलाके में पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। सलमान ने सब-इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में सलमान के पैर में गोली लग गई। उसे फर्स्ट एड के लिए भोपाल के जय प्रकाश हॉस्पिटल ले जाया गया।