बच्ची से दुष्कर्म कांड पर सीएम का सख्त एक्शन, रायसेन SP को हटाया, मिसरोद TI भी हटाए गए

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी मांग को लेकर जिले भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह-जगह चक्काजाम, धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर जारी है। वारदात के चार दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। वह मंगलवार रात सवा 8 बजे पीएचक्यू पहुंचे और सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस , पुलिस कमिश्नर भोपाल समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक के दौरान सीएम ने रायसेन में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर नाखुशी जताई। साथ ही वह चक्काजाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई से भी नाराज दिखे। उन्होंने रायसेन एसपी पंकज पांडेय को हटाकर मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार और थाना टीला जमालपुरा के कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को हटाने के निर्देश भी दिए हैं।

अधिकारियों को सख्त निर्देश सीएम ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के प्रति ढिलाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए और वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करें। लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए।