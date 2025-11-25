Language
    बच्ची से दुष्कर्म कांड पर सीएम का सख्त एक्शन, रायसेन SP को हटाया, मिसरोद TI भी हटाए गए

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मामले में सख्ती दिखाते हुए रायसेन के एसपी को हटा दिया है। मिसरोद थाना प्रभारी और टीला जमालपुरा के कार्यवाहक निरीक्षक को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उस पर इनाम भी घोषित किया गया है। बच्ची का इलाज एम्स भोपाल में चल रहा है।

    कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों संग बैठक की।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी मांग को लेकर जिले भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह-जगह चक्काजाम, धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर जारी है। वारदात के चार दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है। वह मंगलवार रात सवा 8 बजे पीएचक्यू पहुंचे और सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस , पुलिस कमिश्नर भोपाल समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली।

    बैठक के दौरान सीएम ने रायसेन में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर नाखुशी जताई। साथ ही वह चक्काजाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई से भी नाराज दिखे। उन्होंने रायसेन एसपी पंकज पांडेय को हटाकर मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार और थाना टीला जमालपुरा के कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह को हटाने के निर्देश भी दिए हैं।

    अधिकारियों को सख्त निर्देश

    सीएम ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के प्रति ढिलाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए और वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करें। लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए।

    यहां पर यह बता दें कि पुलिस की विभिन्न टीमें रायसेन जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी आरोपी की तलाश में जुटी हैं। पुलिस ने आरोपी सलमान पर इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है। उधर, बच्ची का इलाज एम्स भोपाल में चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत में सुधार है।