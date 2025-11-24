Language
    एमपी के रायसेन में छह साल की बच्ची से दरिंदगी, गुस्साए लोगों ने जताया विरोध; अरोपी की तलाश में पुलिस 

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। आरोपी सलमान खान फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उस पर इनाम घोषित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल जाकर बच्ची का हाल जाना और न्याय का आश्वासन दिया।

    Hero Image

    रायसेन में छह साल की बच्ची के साथ दरिंदगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में छह साल की बच्ची से द¨रदगी की की गई। मासूम लहूलुहान अवस्था में जंगल में मिली। भोपाल के अस्पताल में भर्ती बच्ची की सर्जरी करनी पड़ी।

    फिलहाल, उसे आइसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। शनिवार रात को अंजाम दी गई इस वारदात के विरोध में रविवार को पूरे दिन रायसेन जिले में बेहद आक्रोश देखने को मिला है।

    दरिंदगी को अंजाम देने वाला आरोपी फरार

    इस दरिंदगी को अंजाम देने का आरोपित सलमान खान उर्फ नजर फरार है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने ओबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर कस्बों में जाम लगाया, जिसमें आम लोग भी शामिल हो गए। समर्थन में मुस्लिमों ने भी हिस्सा लिया। उनका कहना था कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, वह सिर्फ अपराधी है, इसलिए उसको मासूम बच्ची से दुष्कर्म जैसे कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस के अनुसार, आरोपित सलमान खान उर्फ नजर गौहरगंज में किराये के मकान में रहता है।

    शनिवार रात की घटना

    शनिवार रात वह कस्बा के पड़ोस वाले गांव में पहुंचा और वहां एक परिवार की छह वर्षीय बच्ची को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर से गया और उससे दुष्कर्म किया। लहूलुहान अवस्था में बच्ची को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गया। वारदात के विरोध में रविवार को अनेक लोग सड़क पर उतर आए।

    नाराज लोगों ने किया चक्का जाम

    ओबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर कस्बों में बाजार बंद रहे। लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने गोहरगंज तहसील के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं, हिंदू संगठनों ने चक्काजाम कर दिया। जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और होशंगाबाद राजमार्ग पर दोपहर दो बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक आवागमन बाधित रहा। वाहनों की लंबी कतार लग गईं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि सोमवार दोपहर तक आरोपित गिरफ्तार नहीं हुआ तो जिले के सभी कस्बों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

    आरोपित की ड्रोन से तलाश

    20 हजार का इनाम आरोपित सलमान मूलरूप से सीहोर जिले के श्यामपुर का रहने वाला है। उसकी तलाश में पुलिस की आठ टीमें जुटी हुई हैं। जंगल में ड्रोन की मदद से तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, गौहरगंज में जगह-जगह पोस्टर भी लगवाए हैं।

    शिवराज ने अस्पताल पहुंचकर जाना बच्ची का हाल

    रविवार को भोपाल के अस्पताल में पहुंचकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्ची का हाल जाना और परिवार को आश्वस्त किया कि बिटिया को न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को समुचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही रायसेन पुलिस के अधिकारियों से आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने को कहा। बोले- मैं प्रयास करूंगा कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए।