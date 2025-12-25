New Year में शराब पार्टी का बना रहे प्लान... तो पहले पढ़ लें आबकारी विभाग का ये फरमान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नया साल आने में महज चंद दिन शेष रह गए हैं। अगर आपकी नए साल का जश्न शराब पार्टी के साथ मनाने की योजना है, तो पहले आबकारी विभाग के नियम जान लेना जरूरी है। शराब पार्टी के आयोजन के लिए आपको आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा।बिना लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आबकारी विभाग ने अलग–अलग स्थानों और आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस तय कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें