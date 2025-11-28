हिजाब पहनकर बुलेट चलाने की रील बनाने वाली मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों के निशाने पर, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार
भोपाल की एक मुस्लिम महिला, जो हिजाब पहनकर बुलेट चलाने के वीडियो बनाती है, कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदू समाज से सराहना मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। महिला ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। यासमीन खान नामक इस महिला ने भाईचारे और सद्भाव की बात की है, जिसके कारण उसे धमकियां मिल रही हैं।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। ग्रामीण परिवेश की मुस्लिम महिला की रील्स इन दिनों चर्चा में है। हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, इन वीडियो से चर्चा में आई महिला अब अपने धर्म के कट्टरपंथियों के निशाने पर है।
कुछ रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलने और भाईचारे की बात होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग उस पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके ससुराल और मायके वाले भी जान के दुश्मन बन गए। भाईचारे और सद्भाव को लेकर लगातार मुखर रही यह महिला अपनी जान सलामती की गुहार लेकर गुरुवार को पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र से मिली।
अनपढ़ होने के बावजूद जीवन में भरी उड़ान
मूलत: विदिशा जिले के लटेरी की रहने वाली यासमीन खान उर्फ उम्मेहानी को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिली। वर्ष 2013 में उसकी शादी भोपाल में हुई थी। वह पति और तीन बच्चियों के साथ बुधवारा क्षेत्र में रहती है। पहले दहेज को लेकर ससुराल से प्रताड़ना और फिर सहानुभूति के बजाय मायके वालों का भी मुंह मोड़ लेना। कम उम्र में ही यासमीन को दुनिया के रंग दिख चुके थे। इंटरनेट मीडिया के उदय के साथ उसने भी बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी को जीना चुना। वह अपने पति की बुलेट से बाइक चलाना सीख चुकी थी।
यह भी पढ़ें- टीकमगढ़ में आरक्षक ने कार में ली रिश्वत, बाहर खड़ी थी लोकायुक्त टीम, गेट खुलते ही दौड़ लगाकर भागा
हिजाब पहनकर बाइक राइडिंग
पहले वह टिक-टॉक पर पोस्ट करती थी। धीरे-धीरे वीडियो वायरल होने लगे तो बाद में वह इंस्टाग्राम पर सक्रिय हो गई। कुछ ही समय में उसके फॉलोवर 30 हजार तक पहुंच गए। वह बाइक राइडिंग के अलावा जिम में व्यायाम और कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी अक्सर साझा करती है। वह हिजाब पहनकर बुलेट राइडिंग के वीडियो पोस्ट करती है।
यह भी पढ़ें- Ratlam: मोबाइल से क्लास में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की अपलोड, पिता को बुलाया तो स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा छात्र
कट्टरपंथियों ने पुलिस को भी दी चुनौती
यासमीन उर्फ उम्मेहिना ने बताया कि बाइक राइडिंग और जिम के वीडियोज को लेकर मुस्लिम समाज का एक धड़ा और यहां तक की कुछ रिश्तेदार तो लगातार उसका विरोध करते रहे। लेकिन कमेंट सेक्शन में उसे हिंदू समाज के लोगों से मिलने वाली सराहना को लेकर भाईचारे का वीडियो पोस्ट किया तो कट्टरपंथियों ने उसका जीना हराम कर दिया। वे लगातार उसे इंस्टाग्राम पर धमकी दे रहे हैं। साथ ही उसे जान से मारने के मैसेज भी मिल रहे हैं। एक कट्टरपंथी ने तो धमकी देते हुए बोला कि जल्द ही तुम्हारा मर्डर होगा और ऐसा करने पर कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।