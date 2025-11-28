हिजाब पहनकर बुलेट चलाने की रील बनाने वाली मुस्लिम महिला कट्टरपंथियों के निशाने पर, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। ग्रामीण परिवेश की मुस्लिम महिला की रील्स इन दिनों चर्चा में है। हिजाब पहनकर फर्राटे से बुलेट चलाना हो या फिर जिम में व्यायाम करना, इन वीडियो से चर्चा में आई महिला अब अपने धर्म के कट्टरपंथियों के निशाने पर है।

कुछ रील्स को हिंदू समाज के लोगों की सराहना मिलने और भाईचारे की बात होने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग उस पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके ससुराल और मायके वाले भी जान के दुश्मन बन गए। भाईचारे और सद्भाव को लेकर लगातार मुखर रही यह महिला अपनी जान सलामती की गुहार लेकर गुरुवार को पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र से मिली।