Ratlam: मोबाइल से क्लास में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की अपलोड, पिता को बुलाया तो स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा छात्र

डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम में औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत डोंगरे नगर में स्थित बोधि इंटरनेशनल स्कूल की तीसरी मंजिल से आठवीं कक्षा के एक छात्र ने छलांग लगा दी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। स्कूल स्टाफ ने गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे 80 फीट रोड स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां उसकी एमआरआई सहित अन्य मेडिकल जांच की जा रही है। सूचना के बाद एसडीएम आर्ची हरित, तहसीलदार पिंकी साठे, थाना प्रभारी सत्येंद्र घनघोरिया अस्पताल पहुंचे और स्वजनों से जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्कूल संचालक राजेंद्र पितलिया के अनुसार आठवीं कक्षा का छात्र रिशान स्कूल में चोरी छिपे मोबाइल लेकर आया था। मोबाइल से उसने क्लास की रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी जिसकी जानकारी लगने के बाद प्राचार्य ने उसके अभिभावकों को बुलाया। घटना के समय पिता वहीं मौजूद थे। रिशान अपने पिता को देखकर तीसरी मंजिल की ओर दौड़ा और वहां जाकर कूद गया। स्कूल प्रबंधक स्वजनों के लगातार संपर्क में हैं। छात्र को आईसीयू में भर्ती किया गया है।