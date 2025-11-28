Language
    Ratlam: मोबाइल से क्लास में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर की अपलोड, पिता को बुलाया तो स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदा छात्र

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    रतलाम के एक स्कूल में आठवीं कक्षा के छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि छात्र मोबाइल से रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा था, जिसके चलते स्कूल ने उसके पिता को बुलाया था। पिता के पहुंचने पर छात्र ने यह कदम उठाया। छात्र गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अस्पताल में छात्र को उपचार के लिए ले जाते हुए।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। रतलाम में औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत डोंगरे नगर में स्थित बोधि इंटरनेशनल स्कूल की तीसरी मंजिल से आठवीं कक्षा के एक छात्र ने छलांग लगा दी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। स्कूल स्टाफ ने गंभीर रूप से घायल छात्र को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे 80 फीट रोड स्थित एक अन्य निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां उसकी एमआरआई सहित अन्य मेडिकल जांच की जा रही है। सूचना के बाद एसडीएम आर्ची हरित, तहसीलदार पिंकी साठे, थाना प्रभारी सत्येंद्र घनघोरिया अस्पताल पहुंचे और स्वजनों से जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    स्कूल संचालक राजेंद्र पितलिया के अनुसार आठवीं कक्षा का छात्र रिशान स्कूल में चोरी छिपे मोबाइल लेकर आया था। मोबाइल से उसने क्लास की रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी जिसकी जानकारी लगने के बाद प्राचार्य ने उसके अभिभावकों को बुलाया। घटना के समय पिता वहीं मौजूद थे। रिशान अपने पिता को देखकर तीसरी मंजिल की ओर दौड़ा और वहां जाकर कूद गया। स्कूल प्रबंधक स्वजनों के लगातार संपर्क में हैं। छात्र को आईसीयू में भर्ती किया गया है।

    जानकारी के अनुसार घायल 13 वर्षीय छात्र एक दिन पूर्व छात्र अपने साथ स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आया था, जिसे स्कूल स्टाफ ने देख लिया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र के स्वजनों को स्कूल बुलाया था। शुक्रवार को जब पिता प्रीतम स्कूल पहुंचे तो छात्र ग्राउंड फ्लोर से दौड़ कर उपर तीसरी मंजिल की ओर भागा। इसके बाद रिशान ने वहां से छलांग लगा दी। स्टाफ के अनुसार छात्र के पिता प्रिंसिपल के चेंबर तक पहुंचे, इतने में ग्राउंड फ्लोर पर प्रिंसिपल चेंबर के पास कमरे में बैठा छात्र ऊपर की ओर दौड़ गया।

    पिता प्रीतम ने बताया कि मुझे किस कारण से स्कूल बुलाया था, इसकी जानकारी नहीं थी। बेटा नेशनल खेलने जाने वाला था, शायद इसलिए बुलाया हो। मेरे पहुंचते ही यह घटना हो चुकी थी। मेरी कार से ही उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। बेटे ने भी घर पर स्कूल संबंधी कोई बात नहीं की। स्कूल प्रबंधन का सहयोग है। छात्र की मां ने बताया कि पति स्कूल गए थे, मैं ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पति का कॉल आया कि अस्पताल आ जाओ।