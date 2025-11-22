Language
    स्कूल में 'जय श्रीराम' कहा तो छात्र को पीटा, हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद संचालक पर FIR

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:49 PM (IST)

    जबलपुर के पाटन में मिस्पा मिशन स्कूल में 'जय श्रीराम' कहने पर एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि छात्र को 'जय श्रीराम' कहने पर संचालक ने पीटा और धमकी दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बच्चे को पीटा (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पाटन के मिस्पा मिशन स्कूल में अभिवादन के दौरान ‘जय श्रीराम’ कहने पर आठवीं कक्षा के छात्र की पिटाई का मामला तूल पकड़ गया है। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पहुंचकर कड़ा विरोध जताया, जिसके चलते संचालक राजेश खंडारे के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है

    सुरक्षाकर्मी का किया अभिवादन

    पाटन के साहू कालोनी निवासी 14 वर्षीय छात्र जुगिया रोड स्थित मिस्पा मिशन स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र है। हिंदू संगठन का आरोप है कि छात्र शनिवार को अपने सहपाठी छात्र के साथ स्कूल पहुंचा। प्रवेश द्वार पर उसे सुरक्षा कर्मी लाल सिंह लोधी दिखा तो छात्र ने उसका अभिवादन करते हुए जय श्रीराम कहा।

    स्कूल संचालक भड़के

    बताया जाता है कि यह बात स्कूल संचालक राजेश खंडारे ने सुन ली और वह भड़क उठे। छात्र चलते हुए जैसे ही उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसे रोक लिया। उन्हें देखकर छात्र ने गुड मार्निंग बोला। तभी संचालक ने छात्र के बाल पकड़ लिए और उसके बाद कई थप्पड़ जड़ दिए। साथ ही नसीहत दी कि वह स्कूल के अंदर दोबारा कभी किसी को जय श्रीराम कहता न सुनाई पड़े।

    हिंदू संगठनों ने जताया आक्रोश

    घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन स्कूल पहुंच गए और आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने छात्र की शिकायत पर स्कूल संचालक राजेश खंडारे के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज कर लिया है।