    टीकमगढ़ में आरक्षक ने कार में ली रिश्वत, बाहर खड़ी थी लोकायुक्त टीम, गेट खुलते ही दौड़ लगाकर भागा

    By Manish AsatiEdited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:16 PM (IST)

    टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते आरक्षक पंकज यादव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दौड् लगाकर सरपट भाग निकला। अंकित तिवारी नामक व्यक्ति से जमानत के बदले रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आरक्षक ने भागते समय अपनी जैकेट छोड़ दी, और उसकी कार भी जब्त कर ली गई है। 

    आरोपी पुलिस आरक्षक पंकज यादव (इनसेट - टीआई बृजेंद्र चाचौदिया)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। टीकमगढ़ में गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते एक आरक्षक को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नजारा फिल्मी सीन जैसा हो गया। जैसे ही टीम ने कार में बैठे आरक्षक पंकज यादव को दरवाजा खोलकर अपना परिचय दिया, वह एक मिनट रुकने का बहाना करता हुआ उतरा और अचानक धक्का देकर फरार हो गया। लोकायुक्त टीम उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ उसकी जैकेट और कार लगी। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।

    जमानत नोटिस के लिए मांगी रिश्वत

    लोकायुक्त टीआई के अनुसार टीकमगढ़ के रहने वाले अंकित तिवारी के विरुद्ध कोतवाली थाना में एक एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसमें अब अंकित तिवारी को कोतवाली से जमानत नोटिस भरवाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसमें जमानत देने के साथ ही केस में बचाने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग हुई। जिसमें 8 हजार रुपये पूर्व में अंकित तिवारी ने दे दिए थे, लेकिन 12 हजार रुपये देना शेष थे।

    ऐसे बिछाया जाल

    इसको लेकर अंकित तिवारी ने लोकायुक्त पुलिस सागर कार्यालय जाकर एक शिकायत दर्ज कराई और योजनाबद्ध तरीके से लेनदेन की बात रिकॉर्ड कर ली। बातचीत में 12 हजार रुपये रिश्वत देना गुरुवार को तय हुआ। योजना के मुताबिक अंकित तिवारी ने कलेक्ट्रेट के सामने अपनी कार में बैठे आरक्षक पंकज यादव को जैसे ही रुपये थमाए। तभी पीछे से लोकायुक्त की टीम पहुंच गई। लोकायुक्त पुलिस ने आरक्षक को अपना परिचय देते हुए गेट खोलने के लिए कहा। तब एक मिनट रुकते हुए वह बाहर निकला और जैकेट की चेन खोलकर दौड़ लगा दी।

    आरक्षक भागा, हाथ लगी जैकेट

    ऐसे में लोकायुक्त की टीम ने पीछा करते हुए उसे दबोचने की कोशिश की। लेकिन उनके हाथ उसकी जैकेट लग सकी और अंधेरे का फायदा उठाकर आरक्षक पंकज यादव मौके से फरार हो गया। रात एक बजे लोकायुक्त टीम ने आरक्षक की कार क्रमांक एमपी 04 सीजेड 7719 को कब्जे में लेते हुए देहात थाना पहुंचाया और वहीं पूरी कार्रवाई की।

    अब कोतवाली टीआई बृजेंद्र चाचौदिया और आरक्षक पंकज यादव के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। बताया गया कि टीआई की बातचीत की रिकॉर्डिंग भी लोकायुक्त के पास हैं। इसलिए उनका नाम शामिल किया गया है।

    यहां बता दें कि पुलिस महकमें टीकमगढ़ में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लोकायुक्त पुलिस सागर की टीम ने सात माह में पुलिस विभाग टीकमगढ़ में तीसरी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली में ही दो लगातार घटनाएं सामने आईं हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।