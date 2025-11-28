टीकमगढ़ में आरक्षक ने कार में ली रिश्वत, बाहर खड़ी थी लोकायुक्त टीम, गेट खुलते ही दौड़ लगाकर भागा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। टीकमगढ़ में गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते एक आरक्षक को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नजारा फिल्मी सीन जैसा हो गया। जैसे ही टीम ने कार में बैठे आरक्षक पंकज यादव को दरवाजा खोलकर अपना परिचय दिया, वह एक मिनट रुकने का बहाना करता हुआ उतरा और अचानक धक्का देकर फरार हो गया। लोकायुक्त टीम उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ उसकी जैकेट और कार लगी। यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया, जो अब वायरल हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमानत नोटिस के लिए मांगी रिश्वत लोकायुक्त टीआई के अनुसार टीकमगढ़ के रहने वाले अंकित तिवारी के विरुद्ध कोतवाली थाना में एक एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसमें अब अंकित तिवारी को कोतवाली से जमानत नोटिस भरवाने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसमें जमानत देने के साथ ही केस में बचाने के एवज में 20 हजार रुपये की मांग हुई। जिसमें 8 हजार रुपये पूर्व में अंकित तिवारी ने दे दिए थे, लेकिन 12 हजार रुपये देना शेष थे।