Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP के बालाघाट में पंचायत सचिव 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बालाघाट में कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव योगेश हिरवाने को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सचिव ने अंकुश चौकसे से भवन निर्माण की अनुमति के लिए दो लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा। आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने (इनसेट में) को रिश्वत लेते पकड़ा।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत खरपड़िया सचिव और ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, सचिव ने ग्राम पंचायत उकवा के निवासी अंकुश चौकसे से जमीन पर भवन निर्माण की अनुमति (NOC) देने के नाम पर दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। लोकायुक्त टीम ने आरोपी को ग्राम पंचायत उकवा के सामने रोड पर ही रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा। इसके बाद आरोपी सचिव को हिरासत में लेकर बैहर ले जाया गया, जहां आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी है।

    यह है मामला

    शिकायतकर्ता अंकुश चौकसे ने बताया कि शासन द्वारा उन्हें एक डिसमिल आबादी भूमि का पट्टा दिया गया था, जिस पर वह घर बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पंचायत से एनओसी मांगी, लेकिन सचिव योगेश हिरवाने ने दो लाख रुपये की मांग कर दी।

    पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी। अंकुश ने इसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर एसपी कार्यालय में की। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। योजना के मुताबिक गुरुवार सुबह जैसे ही शिकायतकर्ता ने सचिव के हाथ में रुपये थमाए, थोड़ी दूर छिपकर खड़ी लोकायुक्त की टीम ने उसे रिश्वत की राशि के साथ रंगेहाथ दबोच लिया।