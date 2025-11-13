MP के बालाघाट में पंचायत सचिव 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत परसवाड़ा के ग्राम पंचायत खरपड़िया सचिव और ग्राम पंचायत उकवा के प्रभारी सचिव योगेश हिरवाने को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया।

जानकारी के अनुसार, सचिव ने ग्राम पंचायत उकवा के निवासी अंकुश चौकसे से जमीन पर भवन निर्माण की अनुमति (NOC) देने के नाम पर दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। फरियादी ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की। लोकायुक्त टीम ने आरोपी को ग्राम पंचायत उकवा के सामने रोड पर ही रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा। इसके बाद आरोपी सचिव को हिरासत में लेकर बैहर ले जाया गया, जहां आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई जारी है।

यह है मामला शिकायतकर्ता अंकुश चौकसे ने बताया कि शासन द्वारा उन्हें एक डिसमिल आबादी भूमि का पट्टा दिया गया था, जिस पर वह घर बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पंचायत से एनओसी मांगी, लेकिन सचिव योगेश हिरवाने ने दो लाख रुपये की मांग कर दी।