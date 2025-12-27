'हमाई पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी, एक लुगाई और लै गओ...' दीपक जोशी की शादी पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बयान वायरल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस से फिर भाजपा में लौटे दीपक जोशी के विवाह हो लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बुंदेली बोली में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है और भाजपा ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।

