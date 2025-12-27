Language
    'हमाई पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी, एक लुगाई और लै गओ...' दीपक जोशी की शादी पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बयान वायरल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:21 AM (IST)

    दीपक जोशी के विवाह विवाद पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बुंदेली बयान वायरल हो गया है। नायक ने कहा कि बीजेपी में गए जोशी हमारी पार्टी से 'एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    पूर्व मंत्री दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें वायरल (सौजन्य - सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस से फिर भाजपा में लौटे दीपक जोशी के विवाह हो लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बुंदेली बोली में दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है और भाजपा ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है।

    वीडियो में यह कहा 

    कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने दीपक जोशी के विवाह को लेकर चल रहे विवाद पर बुंदेली बोली में कहा कि 'बीजेपी में चलो गओ दीपक जोशी। वैसे ही हमाई पार्टी में आओ और हमाई पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और ले गओ इतेसे, बताओ ना आप'। उनका यह बयान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है।

    इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कार्यकर्ता बचे नहीं हैं और मतदाता तो लुप्त ही हो गए। महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस की कार्यशैली बन चुकी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस नेताओं की गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है।