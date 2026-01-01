MPPSC से होगी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती, BAMS स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से प्रदेश के बीएएमएस (BAMS) डिग्रीधारी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर खुल गया है।

आयोग का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और आयुष औषधालयों में योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करना है। MPPSC ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। भर्ती में केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएएमएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा।