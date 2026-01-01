MPPSC 2026: राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी, 155 पदों पर होंगी भर्तियां, यहां देखें शेड्यूल
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित कुल 155 ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत 155 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां कुल 21 विभागों में होंगी।
इन पदों पर होंगी भर्तियां
17 डिप्टी कलेक्टर, 18 डीएसपी, 3 वाणिज्यकर अधिकारी, 15 पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, 4 जनसंपर्क विभाग, 16 सहकारिता विभाग, 10 आबकारी विभाग सहित विभिन्न पद है। जबकि वन सेवा में 6 एसडीओ और 30 रेंजर के पद रखे गए है।
यह है शेड्यूल
- अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- अभ्यर्थी 9 फरवरी तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
- अभ्यर्थियों को 16 अप्रैल से प्रवेश पत्र आवंटित किए जाएंगे।
- प्रारंभिक परीक्षा तिथि- 26 अप्रैल, 2026।
न्यूनतम योग्यता
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। जो छात्र अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी कुछ शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट (https://mppsc.mp.gov.in/) पर संपर्क कर सकते हैं।
