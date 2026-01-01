MPPSC 2026: राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी, 155 पदों पर होंगी भर्तियां, यहां देखें शेड्यूल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नए साल की शुरुआत मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत 155 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां कुल 21 विभागों में होंगी।

इन पदों पर होंगी भर्तियां 17 डिप्टी कलेक्टर, 18 डीएसपी, 3 वाणिज्यकर अधिकारी, 15 पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग, 4 जनसंपर्क विभाग, 16 सहकारिता विभाग, 10 आबकारी विभाग सहित विभिन्न पद है। जबकि वन सेवा में 6 एसडीओ और 30 रेंजर के पद रखे गए है।