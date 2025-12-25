MP News: कार्यक्रम में देरी से पहुंचे अफसर, सांसद ने मंच पर किया 'दंडवत प्रणाम', व्यंग्यात्मक लहजे में जताई नाराजगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले के कुंडीबे गांव में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पेयजल परियोजना को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने के लिए देश का पहला जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उस वक्त चर्चा में आ गई, जब वरिष्ठ अधिकारी करीब डेढ़ घंटे की देरी से मौके पर पहुंचे। इस पर सांसद रोडमल नागर ने खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी।

भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम और मध्य प्रदेश जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी के तय समय से देर से पहुंचने पर सांसद नागर ने अधिकारियों को दंडवत प्रणाम करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “धन्य हैं आप! हम कोई बेवकूफ नहीं हैं, जो यहां डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं।” सांसद की यह प्रतिक्रिया कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई।