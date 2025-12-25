Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP News: कार्यक्रम में देरी से पहुंचे अफसर, सांसद ने मंच पर किया 'दंडवत प्रणाम', व्यंग्यात्मक लहजे में जताई नाराजगी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:53 PM (IST)

    राजगढ़ जिले के कुंडीबे गांव में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पेयजल परियोजना को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में देरी से पहुंचे ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांसद रोडमल नागर।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले के कुंडीबे गांव में जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पेयजल परियोजना को ग्राम पंचायत के सुपुर्द करने के लिए देश का पहला जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उस वक्त चर्चा में आ गई, जब वरिष्ठ अधिकारी करीब डेढ़ घंटे की देरी से मौके पर पहुंचे। इस पर सांसद रोडमल नागर ने खुले मंच से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अपर सचिव कमलकिशोर सोम और मध्य प्रदेश जल निगम के प्रबंध संचालक केवीएस चौधरी के तय समय से देर से पहुंचने पर सांसद नागर ने अधिकारियों को दंडवत प्रणाम करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “धन्य हैं आप! हम कोई बेवकूफ नहीं हैं, जो यहां डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं।” सांसद की यह प्रतिक्रिया कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई।

    हालांकि, बाद में सांसद रोडमल नागर ने स्पष्ट किया कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध क्रियान्वयन से ही योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सकता है।

    यह भी पढ़ें- सार्थक एप से लगाई फर्जी हाजिरी, 13 डॉक्टरों का कटेगा वेतन, 25 को नोटिस और एक की बर्खास्तगी तय

    सांसद ने यह भी बताया कि कुंडीबे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में अब 24 घंटे पेयजल आपूर्ति शुरू हो चुकी है, जो जल जीवन मिशन की एक बड़ी और सराहनीय उपलब्धि है। इस पहल से ग्रामीणों को शुद्ध और नियमित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।