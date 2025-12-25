सार्थक एप से लगाई फर्जी हाजिरी, 13 डॉक्टरों का कटेगा वेतन, 25 को नोटिस और एक की बर्खास्तगी तय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों में पदस्थ डाक्टरों द्वारा 'सार्थक एप' में सेंध लगाकर फर्जी हाजिरी लगाने के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय ने कार्रवाई की है। सीएमएचओ डा. मनीष शर्मा ने 13 डाक्टरों का वेतन काटने, और एक डाक्टर को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। 25 डाक्टरों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।

कटेगी सैलरी, भेजा नोटिस सीएमएचओ डा. मनीष शर्मा ने बताया कि रिकार्ड खंगालने के बाद डा. सिराज अली, डा. प्रशांत मेहरा, डा. दीप्ति, डा. अयमान खान, डा. नूपुर साहू सहित 13 डाक्टरों की सात दिन से लेकर एक माह तक की सैलरी काटने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, डा. स्मिता लाड, डा. श्रुति सक्सेना और डा. अमितेश तोमर सहित 25 अन्य डाक्टरों को अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बता दें कि 'सार्थक एप' के जरिये चल रहे इस खेल का खुलासा तब हुआ, जब सीएमएचओ कार्यालय ने डेटा की बारीकी से समीक्षा की। जांच में पाया गया कि डाक्टर क्लीनिक से सैकड़ो किलोमीटर दूर रहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे।

एक आईडी, अनेक चेहरे, डा. मिन्हाज पर गिरेगी गाज दूसरा मामला बाग मुगालिया क्लीनिक का है जो और भी चौंकाने वाला है। यहां पदस्थ डा. मिन्हाज की आइडी से सार्थक एप पर जो फोटो अपलोड किए गए, उनमें अलग-अलग लोगों के चेहरे दिखाई दिए। स्पष्ट है कि डाक्टर की जगह कोई और फोटो खिंचवाकर हाजिरी लगा रहा था। डा. मिन्हाज को अब तक नौ नोटिस दिए गए, लेकिन एक का भी जवाब न मिलने पर उन्हें बर्खास्त करने की फाइल एनएचएम कार्यालय भेज दी गई है।